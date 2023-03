엔믹스 / 사진=JYP엔터테인먼트 제공

NMIXX(엔믹스)가 컴백 쇼케이스에서 미니 1집 'expérgo'(엑스페르고) 전곡 무대를 펼치고 '올라운더 신예'의 귀환을 알렸다.JYP엔터테인먼트 신인 걸그룹 NMIXX는 20일 오후 6시 새 앨범 'expérgo'와 타이틀곡 'Love Me Like This'(러브 미 라이크 디스)를 발매했다. 이를 기념해 같은 날 오후 8시 공식 유튜브 채널에서 동시 생중계한 컴백 쇼케이스 'Docking Station : expérgo'를 열고 국내외 팬들과 만났다.릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진 멤버 6인은 타이틀곡 'Love Me Like This'를 비롯해 'Young, Dumb, Stupid'(영, 덤, 스투피드), 'PAXXWORD'(패스워드), 'Just Did It'(저스트 디드 잇), 'My Gosh'(마이 가쉬), 'HOME'(홈) 등 신보에 수록된 총 6곡 무대를 최초 공개하고 미니 콘서트급 공연을 선사했다. 폭발적인 퍼포먼스는 물론 여섯 멤버의 고운 음색, 하모니를 만나볼 수 있는 감미로운 스테이지까지 다채로운 매력을 보여주며 팬심을 뜨겁게 달궜다.여기에 앨범 관련 에피소드를 이야기하고 뮤직비디오 촬영 비하인드 영상을 공개하며 알찬 시간을 만들었다. 멤버들은 "우리 팬들이 이번 앨범에서 어떤 곡이 제일 좋은지 너무너무 궁금했어요"라고 관객을 향해 직접 최애곡이 무엇인지 물어보며 가까이 소통했고 "NSWER(팬덤명: 엔써)의 함성 소리를 들으니 연습할 때보다 더 큰 에너지가 납니다. 새로 생긴 응원봉 '믹스틱'도 정말 예쁜 것 같아요. 우리 앞으로도 오래오래 함께 해요"라는 말로 풋풋한 팬사랑을 전했다.NMIXX는 컴백 소감으로 "데뷔 첫 미니 앨범인 만큼 여섯 멤버 모두 공들여 준비했는데요. 미니 1집을 많이 기다려 주신 팬분들을 생각하면서 좋아해 주실 만한 것들로 가득 채웠으니 NMIXX와 같이 즐겨주시면 좋겠습니다. 또 '이번 활동 정말 기대해 주셔도 좋다'고 NSWER에게 정말 자신 있게 말씀드리고 싶습니다. 열심히 할 테니 큰 관심 부탁드립니다"라고 기대를 당부했다.NMIXX 2023년 첫 컴백작 'expérgo'는 발매 당일 오후 7시 기준 음반 집계 사이트 한터 차트의 음반 실시간 차트와 가온 차트의 리테일 앨범 실시간 차트 1위를 석권했다. 20일 오후 11시에는 일본, 태국, 베트남 등 해외 여러 지역 아이튠즈 앨범 차트 최정상에 올라 국내외 인기를 자랑했다. 같은 시간 기준 타이틀곡 'Love Me Like This' 역시 국내 음원사이트 바이브 국내 급상승 차트 1위를 기록하며 컴백 청신호를 환하게 켰다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr