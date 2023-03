엔믹스./ 사진= 텐아시아DB

해원./ 사진= 텐아시아DB

설윤./ 사진= 텐아시아DB

릴리./ 사진= 텐아시아 DB

지우./ 텐아시아DB

배이./ 사진=텐아시아 DB

규진./ 사진 = 텐아시아 DB

엔믹스가 수식어 '올라운더 그룹'에 걸맞는 신보를 들고 돌아왔다.그룹 엔믹스(NMIXX)는 20일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 첫 번째 미니앨범 '엑스페르고'(expergo) 발매 기념 쇼케이스를 열고 컴백을 알렸다.이날 엔믹스 멤버들은 "정말 열심히 준비했다"며 긴장한 듯 떨리는 목소리로 컴백 소감을 전했다.이번 활동은 지난해 12월 지니가 엔믹스를 탈퇴한 뒤 첫 6인조 컴백이다. 이에 해원은 "데뷔부터 지금까지 저희만의 색을 보여드리기 위해 열심히 노력을 해왔다. 지니가 나간 이후에도 더 발전시키기 위해서 노력하고 있다"고 이야기했다.'엑스페르고'(expergo)는 새로운 세계관 'Docking Station'의 첫 페이지. 엔믹스가 엔써(팬덤명)와 만남으로써 세상에 일어나는 변화와 모든 감각이 깨어나는 과정을 담아냈다.타이틀곡 '러브 미 라이크 디스'(Love Me Like This)는 트렌디한 랩과 R&B 보컬이 절묘하게 믹스됐다. 중독성 강한 멜로디가 인상적이다.릴리는 "엔믹스의 정체성을 보여줄 수 있으면서 대중들에게도 좀 더 쉽게 다가갈 수 있는 믹스팝이다. 좀 더 자연스럽게 들릴 것"이라며 "노래 처음 듣고 캐치한 후렴구가 제일 기억에 남았다. 반복되는 가사가 뇌 속으로 바로 들어왔다"고 설명했다.이어 규진은 "엔믹스 각자만의 개성을 보여드릴 수 있는 곡이라고 생각한다"고 덧붙였다.이밖에도 '영, 덤, 스투피드(Young, Dumb, Stupid)', '패스워드(PAXXWORD)', '저스트 디드 잇(Just Did It)', '마이 가쉬(My Gosh)', '홈(HOME)' 등 총 6곡이 수록됐다.신보 '엑스페르고'가 엔믹스와 엔써(팬덤명)과의 '연결'에 대한 이야기를 담고 있는 만큼 멤버들은 엔써에 대한 애정을 드러내기도. 설윤은 "엔써는 저의 원동력이다. 정말 특별한 존재라고 생각한다. 엔써를 생각하면서 정말 열심히 준비했기 때문에 엔써도 많이 사랑해줬으면 좋겠다"고 말하며 미소 지었다.오는 5월부터는 첫 해외 쇼케이스 투어 '나이스 투 믹스 유(NICE TO MIXX YOU)'를 나서는 엔믹스. 지우는 "꿈에서만 그리던 단독 공연을 해서 믿기지 않고 설렌다. 팬분들에게 직접 무대를 보여드리게 돼서 감사하다"고 소감을 전했다.4세대 대표 걸그룹으로 꼽히는 엔믹스가 이번 앨범으로 어떤 모습을 보여주고 싶을까. 배이는 "너무 감사하게도 엔믹스를 올라운더 그룹이라는 수식어를 붙여주셨는데 수식어에 걸맞게 멋진 모습 보여드리고 싶다"고 각오를 다졌다.설윤은 "이번 곡이 이전의 앨범보다 대중들에게 더 쉽게 다가갈 수 있는 믹스팝인 만큼 어떻게 들어주실지 저희도 기대된다"고 말했다.한편, 엔믹스의 '엑스페르고'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트에서 공개된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr