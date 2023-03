트렌드지, ‘NEW DAYZ’ 한터 차트 1위 기록→‘글로벌 대세돌’ 입증

그룹 트렌드지(TRENDZ)가 ‘한터차트’ 1위를 거머쥐며 가요계에 지각변동을 일으켰다.19일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 트렌드지의 컴백 앨범 ‘BLUE SET CHAPTER. NEW DAYZ’가 실시간 음반 차트에서 1위를 기록했다.이번 기록은 트렌드지가 컴백 하루 만에 한터 차트 일간 음반 차트에서 2위를 기록한 데 이어 달성한 것으로, 이들의 막강한 글로벌 영향력이 입증됐다는 점에서 의미가 깊다.특히 트렌드지는 앞서 발매한 ‘BLUE SET Chapter. UNKNOWN CODE’로 커리어 하이를 달성한 가운데, 이번 컴백 앨범 선주문량이 4만 장을 돌파하며 일찌감치 자체 기록을 깨부수는 등 거침없는 성장세를 보이고 있다.이처럼 화려히 컴백에 성공한 트렌드지의 ‘BLUE SET CHAPTER. NEW DAYZ’는 데뷔 때부터 이어온 ‘BLUE SET’ 세계관의 마지막 챕터로, 홀로 현실 세계로 돌아온 소년이 미지의 공간에서 만난 소년들을 구하는 여정을 그렸다.또한 트렌드지는 사회적 문제를 고발하고 희망의 메시지를 전하고 있는 것은 물론, 처음 시도한 장르와 콘셉트를 선보이고 있어 글로벌 팬들의 반응은 그 어느 때 보다 뜨겁다.한편, 트렌드지가 ‘BLUE SET CHAPTER. NEW DAYZ’를 통해 가요계에 어떤 패러다임을 새로 제시할지, 눈부신 성과로 ‘글로벌돌’로서 입지를 다질지 이목이 집중된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr