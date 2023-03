BTS 지민 / 사진=빅히트 뮤직 제공

방탄소년단 지민이 선공개 곡 ‘Set Me Free Pt.2’로 전 세계에서 기록 행진을 이어가고 있다.지난 18일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(3월 17일 자)에 따르면, 지민의 첫 솔로 앨범 ‘FACE’의 선공개 곡 ‘Set Me Free Pt.2’는 ‘데일리 디지털 싱글 랭킹’ 1위로 직행했다.이외에도 ‘Set Me Free Pt.2’는 지난 17일 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이가 발표한 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 최신 차트(3월 17일 자)에서 공개 첫날 482만 96회 스트리밍되며 6위를 차지했다.‘Set Me Free Pt.2’는 17일까지 기준으로 110개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 최정상에 자리하는 등 다수의 글로벌 음악 차트를 휩쓸고 있다.‘Set Me Free Pt.2’는 내면의 아픔과 슬픔, 공허함 등 다양한 감정을 떨치고 자유롭게 나아가겠다는 의지가 담긴 힙합 장르의 곡이다. 강렬한 브라스와 드럼라인이 곡의 메시지를 선명하게 끌어올리고, 오케스트라 사운드와 합창(Choir) 사운드가 웅장한 분위기를 극대화한다.오는 24일 지민의 솔로 앨범 ‘FACE’의 전곡이 전 세계에 동시 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr