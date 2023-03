사진=쏘스뮤직 제공

르세라핌(LE SSERAFIM) 허윤진이 오늘(14일) 오후 1시 자작곡 ‘피어나도록 (love you twice)’을 발매한다. ‘피어나도록 (love you twice)’은 지난해 르세라핌 데뷔 100일을 기념해 공개한 ‘Raise y_our glass’와 올 1월 발표한 ‘I ≠ DOLL’(아이돌)에 이은 세 번째 자작곡이다.‘피어나도록 (love you twice)’은 따스한 봄 향기가 물씬 풍기는 어쿠스틱 인디 팝 장르의 곡이다. 곡 제목은 르세라핌의 팬덤인 ‘피어나’(FEARNOT)와 연결되고, 3월 14일 화이트데이에 공개되는 만큼 팬들을 위한 특별한 선물이 될 전망이다.‘피어나도록 (love you twice)’은 SNS에서 자주 보이는 브이로그, 겉보기에 완벽한 일상, 타인의 부러움을 사는 예쁜 게시물, 그리고 소위 ‘갓생’을 사는 사람들에서 시작됐다. 허윤진은 가상의 인물 ‘HER’를 만들어 그가 보내는 멋진 일상을 그려가는 동시에 자신은 아직 누군가의 부러움을 살 만한 사람이 아닌 것 같다고 고백한다. 여기서 한 걸음 더 나아가, 부족한 자신에게 큰 사랑을 주고 언제나 빛나게 해주는 팬들에게 고마움을 표현한다.허윤진은 “SNS 속에서 멋진 인생을 사는 그들처럼, 저 역시 데뷔 후 팬분들께 좋은 모습만 보여드리고 싶다고 생각한 적이 있다. 노력을 해도 늘 부족함을 느꼈는데 팬분들께서는 이런 저를 있는 그대로 사랑해 주셨다. 사랑받을 자격이 있다고 느끼게 해 준 팬분들께 고맙고, 이러한 마음이 이번 곡을 통해 전해지면 좋겠다”라고 말했다.‘피어나도록 (love you twice)’은 오늘 오후 1시 발매되며 같은 시간 르세라핌 공식 유튜브 채널에서 뮤직비디오가 공개된다. 이번 뮤직비디오는 유명 애니메이터 겸 유튜브 크리에이터인 람다람과 협업해 제작됐다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr