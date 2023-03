트와이스, 화려하게 컴백 "새 월드투어로 원스 만날 생각에 설레"

그룹 트와이스가 미국 뉴욕에서 새 앨범 'READY TO BE'(레디 투 비) 발매 기념 라이브를 진행하고 전 세계 팬들과 특별한 날을 기념했다.트와이스는 3월 10일(이하 국내 시간 기준) 미니 12집 'READY TO BE'와 타이틀곡 'SET ME FREE'(셋 미 프리)를 정식 발매했다. 신보는 세상의 시선과 편견을 깨고 진짜 '나'를 맞이할 준비를 마친 트와이스의 단단한 각오가 돋보이는 작품으로 전에 없던 매력을 가득 담아 '트와이스다움'을 새롭게 정의했다. 심플하면서도 웅장한 사운드, 자유롭고 당찬 메시지가 귀를 사로잡는 타이틀곡 'SET ME FREE'를 필두로 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100' 통산 두 번째 진입을 이룬 선공개 영어 싱글 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈), 다현의 단독 작사 수록곡과 타이틀곡 영어 버전 등 총 7곡을 다채롭게 담았다.11일 오전에는 뉴욕 현지에서 컴백 라이브 'TWICE 12TH MINI ALBUM [READY TO BE] COMEBACK LIVE'를 열고 뜻깊은 추억을 완성했다. '빌보드 위민 인 뮤직' 수상부터 로스앤젤레스 팝업스토어, 미국 유명 TV 토크쇼와 라디오 프로그램 출연 등 글로벌 프로모션 진행 소감을 비롯해 앨범 언박싱, 비하인드 토크, 'SET ME FREE' 댄스 챌린지와 오는 4월 시작될 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'를 소개하는 시간을 가지며 팬들과 즐겁게 소통했다. 멤버들은 "이번 앨범은 '트와이스는 언제나 자신감 넘치고, 무엇이든 준비가 되어 있다'는 의미를 담아 'READY TO BE 트와이스'라고 이야기할 수 있을 것 같다. 최선을 다해 활동할 테니 많은 사랑 부탁드린다. 또 새 월드투어를 통해 전 세계 원스(팬덤명: ONCE)를 만날 생각에 설렌다. 다양한 무대를 준비하고 있으니 기대해 주셨으면 좋겠다. 원스 늘 고맙고 보고싶다"며 애정 어린 마음을 전했다.특히 이번 컴백 라이브는 뉴욕의 랜드마크인 엠파이어 스테이트 빌딩에서 진행되어 화제를 모았다. 트와이스의 방문과 컴백을 축하하기 위해 엠파이어 스테이트 빌딩은 그룹 공식 컬러인 애프리콧과 네온 마젠타 빛으로 옷을 갈아입고 현지 밤하늘을 영롱하게 물들였다. 성대한 이벤트로 2023년 첫 컴백을 맞이한 이들은 지난 10일 오후 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 펄론'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) 스튜디오를 찾아 뜨거운 함성 속 신곡 퍼포먼스를 최초 공개했다. 추후 미국 NBC '켈리 클락슨 쇼'(The Kelly Clarkson Show)에 출연해 글로벌 팬들과 다시 한번 인사를 나눌 예정이다.새 미니 앨범 'READY TO BE'는 7일 기준 선주문 수량 170만 장을 돌파해 자체 최고 기록을 쓴 데 이어 3월 10일 자 한터차트 앨범 일간 차트와 써클차트 리테일 앨범 일간 차트 정상을 차지하며 새 밀리언셀러 탄생에 청신호를 켰다. 주체적 서사가 돋보이는 신곡 뮤직비디오는 뮤비 속 뮤비를 활용한 신선한 연출, 짜릿함을 선사하는 와우 포인트가 시청 몰입도를 높였고, 발매 당일 오후부터 12일까지 3일 연속 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 정상을 지키며 인기몰이 중이다.오는 4월부터는 신보와 동명인 다섯 번째 월드투어를 전개한다. 새 월드투어는 4월 15일~16일 양일간 서울을 시작으로 호주, 일본, 북미 14개 도시 17회 규모로 개최되며 향후 더 많은 개최 지역을 발표하고 전 세계 원스를 찾아갈 예정이다. 특히 이번 투어를 통해 5월 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 도쿄 아지노모토 스타디움에서 K팝 걸그룹 사상 첫 일본 스타디움 공연을 갖고, 6월 로스앤젤레스 소파이 스타디움, 7월 뉴욕 메트라이프 스타디움에 입성해 총 6회 스타디움 공연을 펼친다. 트와이스는 자체 최대 규모를 예고한 이번 투어와 함께 '월드와이드 스타디움 아티스트'로 거듭나 특별한 존재감을 재입증할 것으로 기대를 모은다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr