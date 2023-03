방탄소년단 지민, '‘FACE' 선공개곡 'Set Me Free Pt.2' 발표 예고

그룹 방탄소년단 지민이 선공개 곡 ‘Set Me Free Pt.2’의 발표를 예고했다.지민은 13일 방탄소년단 공식 SNS에 첫 솔로 앨범 'FACE'의 선공개 곡 ‘Set Me Free Pt.2’의 트랙 포스터를 올렸다. 모노톤으로 처리된 이번 트랙 포스터는 원형 구조의 공간에 곡과 제목이 써 있고, 글씨 위에는 원형의 파동이 펼쳐져 있다.앞서 색다른 분위기를 담은 콘셉트 포토를 공개하며 전 세계 팬들의 이목을 끈 지민은 비슷한 구조감이 반복되는 공간이 담긴 포스터까지 연이어 공개해 팬들의 궁금증을 더욱 높였다.‘FACE’는 온전히 자신을 마주하고, 아티스트 지민으로서 새로운 시작을 준비하는 이야기를 담은 앨범이다. ‘Set Me Free Pt.2’는 내면의 다양한 감정들을 떨치고 자유롭게 나아가겠다는 결연한 의지가 담긴 곡이다.지민은 오는 15일 ‘Set Me Free Pt.2’의 뮤직비디오 티저 영상과 16일에는 ‘Set Me Free Pt.2’ 뮤직비디오 티저 영상의 쇼트 버전을 순차적으로 공개할 계획이다. 오는 17일 ‘Set Me Free Pt.2’의 음원과 뮤직비디오가 공개된다.한편, 지민은 오는 24일 첫 솔로 앨범 ‘FACE’를 발매하고 다양한 활동을 펼칠 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr