빌리, 단체·유닛 콘셉트 포토 공개

그룹 빌리(Billlie)가 반전 콘셉트를 선보이며 컴백 기대감을 높였다.빌리는 10일 공식 SNS에 네 번째 미니앨범 'the Billage of perception: chapter three'(더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 쓰리)의 두 번째 오피셜 포토 'reflections of B #2'(리플렉션즈 오브 비 #2)를 게재했다.공개된 사진 속 빌리는 각기 다른 개성으로 유니크한 스쿨룩을 소화해 눈길을 끈다. 오묘한 표정으로 같은 곳을 바라보고 있는 멤버들의 모습에서 과연 신보에 어떤 이야기가 담겼을지 궁금증이 고조된다.특히, 멤버들의 모습 뒤로 작년 8월 발매한 미니 3집 콘셉트 필름 'the end of the world and the awakening'(디 엔드 오브 더 월드 앤드 더 어웨이크닝)에 등장했던 어린 빌리 멤버들의 모습과 고양이 가면을 쓴 존재가 함께한 사진이 붙어있어, 빌리가 이번 앨범을 통해 선보일 더욱 확장된 스토리텔링에 대한 호기심을 자극한다. 앞선 첫 번째 오피셜 포토에서 빈티지한 오브제로 주목을 받은 빌리는 이번 오피셜 포토에서는 전혀 다른 무드를 선보이며 컴백 열기를 고조시켰다.뿐만 아니라 빌리는 지난 8일 'Back 2 School'이라는 타이틀 아래, 컴백 스케줄러인 'Billlendar'(빌린더)를 공개한 데 이어 스쿨룩을 입은 오피셜 포토를 공개한 바, 빌리 표 독보적 스토리텔링을 예고해 이목이 쏠린다.한편, 빌리는 오는 28일 네 번째 미니앨범 'the Billage of perception: chapter three'를 발매하는 가운데, 이에 앞서 신보의 무드가 담긴 7가지 버전의 오피셜 포토와 두 편의 뮤직비디오 티저, 트레일러와 프리퀄 등 다양한 티징 콘텐츠를 공개할 예정이다. 컴백에 앞서 빌리는 오는 14일(현지시간) 미국 텍사스에서 열리는 세계 최대 규모의 콘텐츠 페스티벌 '사우스 바이 사우스웨스트'(SXSW) 쇼케이스 무대에 오른다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr