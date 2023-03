지혜·사랑·용기…시적으로 표현한 엔믹스

그룹 NMIXX(엔믹스)가 시적 분위기를 물씬 풍기는 미니 1집 'expérgo'(엑스페르고) 두 번째 스토리 콘셉트 필름을 공개했다.엔믹스는 9일 공식 SNS 채널에 두 번째 스토리 영상 'Wisdom, Love, Courage'를 게재했다.이번 필름은 동굴처럼 생긴 비밀스러운 아지트 속 마음의 눈을 뜨게 된 NMIXX가 다양한 감정을 깨닫고 앞으로 더 나아가게 되는 이야기를 담고 있다. "지혜는 사랑을 발견했고 사랑은 용기를 자라나게 했다", "우리는 스스로를 사랑하게 될 것이고, 또 서로를 사랑하게 될 것"이라는 영어 내레이션을 전하며 '지혜, 사랑, 용기'를 시적으로 표현했다.릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진 6인이 환하게 웃어 보이는 장면은 해피 엔딩을 예감케 했다. 또 시청자들은 촛불, 흰 장미, 분홍 돌고래, 은빛 태양 등 영상 속 각종 오브제에 숨겨져 있는 여러 의미를 추측하며 열띤 반응을 표하고 있다.타이틀곡 'Love Me Like This'는 스트리트 바이브의 바운시 랩과 R&B 스타일 보컬 라인을 믹스(MIXX)한 곡으로 스스로와 서로를 사랑할 수 있게 된 사람들의 진정한 연결, 변화 과정을 가사에 담았다. NMIXX는 특유의 쫄깃한 랩 실력과 탄탄한 가창력으로 K팝 팬심을 접수할 예정이다.미니 1집 'expérgo'에는 'Love Me Like This'를 비롯해 'Young, Dumb, Stupid'(영, 덤, 스투피드), 'PAXXWORD'(패스워드), 'Just Did It'(저스트 디드 잇), 'My Gosh'(마이 가쉬), 'HOME'(홈) 등 총 6곡이 수록됐다. 런던노이즈(LDN Noise), 더 허브(THE HUB), 이스란, 켄지(KENZIE), 당케(danke) 등 국내외 유수 작가진이 총출동해 완성도를 높였다.한편 NMIXX의 새 앨범과 타이틀곡 'Love Me Like This'는 20일 오후 6시 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr