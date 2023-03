사진=스튜디오 잼 제공

크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 누아르 영화를 방불케 하는 신곡 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.라포엠(박기훈·유채훈·정민성·최성훈)은 지난 6일 오후 6시 공식 SNS에 두 번째 미니앨범 'The Alchemist'(디 알케미스트)의 타이틀곡 'The Fire'(더 파이어)의 뮤직비디오 티저를 업로드했다.영상에는 카지노를 연상케 하는 공간에서 누군가에게 복수를 다짐하는 네 멤버의 모습이 담겼다. 비장한 눈빛 연기 위로 멤버들의 파워풀한 보컬이 더해져 깊은 여운을 선사한다.멤버들은 데뷔 후 첫 드라마 타이즈 형식의 뮤비로 과감하게 연기에 도전, 노래의 강렬한 에너지와 시너지를 일으켰다. 이들은 한 편의 누아르 영화를 방불케 하는 압도적인 스케일을 보여줌과 동시에, 어려운 역경을 딛고 결국 빛이 승리한다는 희망의 메시지를 전할 예정이다.타이틀곡 'The Fire'는 속도감 있는 비트와 멤버들의 폭발적인 보컬이 어우러진 곡이다. 어떤 고난과 역경이 와도 더 강하게 가슴속 작은 불씨의 불을 지펴 극복하겠다는 각오가 담겼다.라포엠의 새로운 챕터를 여는 'The Alchemist'는 멤버들이 제작 전반 과정에 참여해 더욱 의미가 깊은 앨범이다. 연금술을 연마하듯 갈고닦은 감성을 다양한 장르에 녹여내 라포엠의 'NEW ERA'를 선보일 전망이다.한편, 오는 8일 새 미니앨범 'The Alchemist'를 발매하는 라포엠은 내달 25~26일 서울을 시작으로 4개 도시에서 콘서트를 개최한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr