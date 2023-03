'컴백 D-3' 라포엠, 새 미니앨범 'The Alchemist' 하이라이트 메들리 공개

크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 신보의 하이라이트 메들리를 공개했다.라포엠(박기훈·유채훈·정민성·최성훈)은 지난 4일, 공식 SNS를 통해 새 미니앨범 'The Alchemist'(디 알케미스트)의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다. 영상에는 타이틀곡 'The Fire'(더 파이어)를 비롯해 'Find The Light'(파인드 더 라이트), '닻 (Anchor)', 'We'll stay'(위 윌 스테이), 'Blast'(블라스트)의 하이라이트 음원과 라포엠의 미공개 티저 이미지가 담겼다.희망찬 운명 대서사시의 서막을 여는 'Find The Light'를 시작으로, 특유의 처연하면서도 웅장한 보컬로 가슴 벅찬 위로를 전하는 '닻 (Anchor)', 멤버 최성훈이 단독 작사한 감미로운 팬송 'We'll stay', 거대한 운명에 맞서는 용기를 노래하는 'Blast' 등 라포엠만의 서사를 녹인 총 5곡의 음악이 수록됐다.특히, 타이틀곡 'The Fire'는 속도감 있는 비트 위로 멤버들의 파워풀한 보컬이 더해져 폭발적인 에너지를 전한다. 어떤 고난과 역경이 와도 가슴 속 작은 불씨의 불을 지펴 극복하겠다는 각오를 담았으며, 완벽한 앙상블로 '성악 어벤져스'의 저력을 과시한다.신보 'The Alchemist'에는 폭풍 같은 전쟁을 치른 뒤 새로운 도약을 다짐하는 긍정의 메시지가 담겼다. 희망찬 서사는 물론, 라포엠의 'NEW ERA'를 선언한다. 일렉트로니카 사운드와 크로스오버의 조합으로 과감한 장르적 시도로 가득 찬 이번 앨범은 멤버 전원이 앨범 제작 전반에 참여해 라포엠만의 색깔을 더해 더욱 기대를 높인다.한편, 라포엠은 오는 8일 새 미니앨범 'The Alchemist'를 발매한 뒤, 25~26일 서울을 시작으로 4개 도시에서 콘서트를 개최한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr