브로맨스, 2년 만에 신곡 '아직 헤어지지 못했어' 발표

그룹 브로맨스(VROMANCE)가 약 2년 만에 신곡 '아직 헤어지지 못했어'를 낸다.브로맨스(박장현, 박현규, 이현석)는 오늘(3일) 오후 6시 디지털 싱글 '아직 헤어지지 못했어'를 발매한다. 2021년 5월 '너만 없는 하루 (The Moment)' 이후 약 2년 만의 신곡이다.]아직 헤어지지 못했어'는 이별 후에 남아버린 미련, 다 잊지 못해 밀려오는 감정에 대해 꾸밈없이 담아낸 발라드곡이다. 편안한 멜로디는 후렴구 드럼 섹션에 맞춘 애절한 가창으로 이어지며 짙은 여운을 선사한다.특히, 멤버들이 제대 후 처음으로 함께 작업한 앨범인 만큼, 더욱 깊어진 성숙미를 자랑하는 보컬이 인상적이다. 보컬로서 존재감을 보여준 '국민가수'의 박장현과 '싱어게인2'의 박현규, 실력파 아티스트 이현석의 감미로운 감성이 녹아들어 있어 기대를 높인다.브로맨스는 '너만 없는 하루 (The Moment)', 'Always you', '같은 밤 다른 느낌' 등 호소력 짙은 감성 발라드곡을 선보이며 많은 사랑을 받았다. 탄탄하고 세련된 보컬과 하모니로 존재감을 증명한 가운데, 이들의 뜻깊은 컴백에 관심이 쏠린다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr