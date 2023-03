체리블렛, 화려한 비주얼에 깜짝 발랄 에너지

그룹 체리블렛이 당찬 에너지를 담은 퍼포먼스로 컴백 기대감을 높였다.체리블렛의 소속사 FNC W는 지난 1일 체리블렛 공식 SNS를 통해 미니 3집 ‘Cherry Dash’의 타이틀곡 ‘P.O.W! (Play On the World)’의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 영상은 체리블렛의 화려한 비주얼과 에너제틱한 퍼포먼스로 눈길을 사로잡는다. 체리블렛 멤버들은 패션쇼의 스테이지를 연상하는 공간을 배경으로 미니 3집 타이틀곡 ‘P.O.W! (Play On the World)’ 퍼포먼스의 일부를 공개해 당찬 에너지를 발산했다.무대를 즐기며 여유 넘치는 체리블렛의 강한 자신감이 전해져 뮤직비디오 본편과 무대에 대한 기대감을 높인다.체리블렛의 미니 3집 ‘Cherry Dash’는 돌진과 질주를 뜻하는 앨범명을 바탕으로 스스로에게 맞는 아름다움을 장착하겠다는 포부를 담았다.다이나믹한 팝 댄스 타이틀곡 ‘P.O.W! (Play On the World)’를 통해 다른 사람들의 시선을 두려워하지 말고 스스로에 대한 믿음으로 자신 있게 도전하자는 당찬 메시지와 함께 체리블렛만의 세련된 ‘러블리 에너제틱’한 매력을 선보일 예정이다.전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오는 오는 7일 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr