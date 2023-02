[종합] "정준영 단톡방 NO" 용준형, 컴백 D-2…'POST IT (Feat. 시온)' M/V 티저 공개

가수 용준형이 'POST IT (Feat. 시온)' 뮤직비디오 티저로 컴백 예열에 나섰다.용준형은 28일 0시 소속사 블랙 메이드 공식 유튜브 채널을 통해 새 더블 싱글 'POST IT (포스트 잇)' 타이틀곡 'POST IT (Feat. 시온)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.뮤직비디오 티저는 흔들리는 연출과 감각적인 영상미로 'POST IT (Feat. 시온)'의 아슬아슬한 무드를 표현했다. 이와 함께 용준형의 은유적인 표현과 몽환적인 음색이 돋보이는 "이렇게 사랑 또 저물어 가는구나 / 무거워진 걸 보니 내 마음만 살쪘구나 / 힘들 때면 제일 먼저 나를 놓는구나 넌 / 내가 있는 내일을 그린 적 없구나"라는 파트가 담겼다.앞선 작업기 영상에서 용준형은 'POST IT (Feat. 시온)'에 대해 "연인 사이의 관계 변화를 포스트잇에 빗대어 풀어낸 곡"이라고 소개했다. 'POST IT (Feat. 시온)'의 담담한 듯 아련한 노랫말과 멜로디는 녹음 현장에 이어 정식 음원 일부로 공개되며 많은 음악 팬들의 귓가를 사로잡고 있다. 용준형이 완곡에서는 어떤 메시지를 전할지 관심이 모아진다.또한, 피처링 아티스트 시온과 용준형의 첫 번째 음악적 호흡도 리스너들에게 색다른 즐거움을 선사할 전망이다.이번 더블 싱글 'POST IT'에서는 동명의 타이틀곡과 함께 수록곡 'Til' the End (틸 디 엔드)' 등 용준형이 직접 작사, 작곡, 프로듀싱한 총 2곡을 만날 수 있다.용준형은 오는 3월 2일 오후 6시 'POST IT'의 전곡 음원과 타이틀곡 'POST IT (Feat. 시온)' 뮤직비디오 본편을 공개한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr