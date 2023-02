사진=플레디스엔터테인먼트 제공

가수 황민현이 솔로 아티스트로 데뷔한다.황민현은 오늘(27일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트와 공식 SNS 채널을 통해 미니 1집 ‘Truth or Lie’(트루스 오어 라이)의 전곡 음원 및 타이틀곡 ‘Hidden Side’(히든 사이드) 뮤직비디오를 공개한다. ‘Truth or Lie’는 그 누구도 알지 못했던 황민현의 여러 이면을 표현한다. 다양한 모습 중 어떤 것이 사실이고, 어떤 것이 사실이 아닌지 판단을 타인의 시선에 맡기는 ‘진실 혹은 거짓’ 게임을 통해 결국 ‘당신이 믿고 싶은 황민현’으로 바라보면 된다는 의미를 전한다.‘Truth or Lie’에는 총 6곡이 수록됐다. 타이틀곡 ‘Hidden Side’를 포함해 ‘Honest’(어니스트), ‘Crossword’(크로스워드), ‘Perfect Type’(퍼펙트 타입), ‘Smile’(스마일), ‘CUBE’(큐브) 등 각각의 수록곡이 가진 내용은 본연의 ‘나’에 대한 궁금증을 더한다.‘Hidden Side’는 묵직한 베이스 사운드와 구간별로 미니멀하게 구성된 여러 악기들이 황민현의 섬세하면서도 카리스마 있는 보컬과 어우러진 팝 장르로, 내 안의 수많은 ‘나’를 찾아보라는 메시지를 던진다. 한층 과감해진 황민현의 매력과 듣는 이의 귀를 단번에 사로잡을 만큼 세련된 멜로디가 돋보이는 곡이다.한편, 황민현은 앨범 발매에 앞서 오후 4시 미디어 쇼케이스를 열고, 오후 8시에는 팬 쇼케이스를 개최한다. 팬 쇼케이스는 유튜브 하이브 레이블즈 채널, 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스, 네이버 NOW. 등을 통해 생중계된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr