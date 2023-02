[종합] 김연아, 능력자 ♥에 시집 잘갔네…포레스텔라, 'The Royal' 앙코르 콘서트 성료

그룹 포레스텔라(Forestella)가 앙코르 콘서트로 국내에서 또 한번 저력을 드러냈다.포레스텔라(강형호, 고우림, 배두훈, 조민규)는 지난 25일과 26일 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 '22-23 The Royal Concert : The palace of Forestella'(더 로얄 콘서트 : 더 팰리스 오브 포레스텔라) 앙코르 콘서트를 성공적으로 개최했다.미주 투어 이후 첫 한국 단독 공연이었던 이번 콘서트에서도 포레스텔라는 명품 라이브와 독보적인 하모니로 관객들에게 귀 호강을 선사했다. 1부 오프닝으로 밴드 인트로에 이어 선보인 'Dell'Amore Non Si Sa'부터 '달의 아들', 'Angel', 'For life'까지 완성도 높은 무대가 펼쳐졌다. 'Parla piu piano'는 앙코르 콘서트에서 오랜만에 선보이는 무대로 반가움을 자아내기도 했다.인터미션 이후 이어진 2부에서도 포레스텔라는 'Viva la Vida', 'Radioactive' 등을 부르며 관객들과 가깝게 소통했고, 'UTOPIA', 'Bad Romance', 'Save our Lives' 등 최근 경신된 포레스텔라표 레전드 무대들도 만날 수 있었다. 포레스텔라만의 전매특허 '카카어워즈' 이벤트도 뜨거운 반응을 얻었다.앙코르 때도 오랜만에 선곡한 'Smoothe Criminal'을 비롯해 팬들과 교감하는 시간이 펼쳐졌다. 미주 투어를 마친 포레스텔라가 국내 관객들에게 전하는 에너지와 자부심이 훈훈함을 안겨줬다.지난해 미니 1집과 첫 번째 싱글 앨범 발매, 전국투어를 모두 성료한 포레스텔라는 연말연시 대구, 서울, 부산, 북미 5개 도시에 이어 다시 서울에서 음악 팬들과 특별한 추억을 쌓았다. 이번 앙코르 콘서트에도 포레스텔라의 노래와 팬 사랑이 가득 담겨 많은 이들에게 감동과 여운을 전해주고 있다.한편, 포레스텔라는 올해도 새로운 음악과 공연 및 다채로운 콘텐츠로 팬들과 활발하게 소통할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr