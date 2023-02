/사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 'Life Goes On' 뮤직비디오 조회수가 5억 뷰를 넘어섰다.25일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 지난 2020년 11월 발매된 앨범 'BE'의 타이틀곡 'Life Goes On' 뮤직비디오 조회 수가 이날 오후 1시 33분 경 5억 뷰를 돌파했다. 이로써 'Life Goes On'은 방탄소년단 통산 16번째 5억 뷰 뮤직비디오가 됐다.'Life Goes On'은 열심히 달리다가 멈춰설 수밖에 없는 상황과 만났지만 "그럼에도 삶은 계속된다"라는 위로의 메시지를 전하는 곡. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'(2020년 12월 5일 자)에서 1위를 차지했다. 빌보드 차트 62년 역사상 한글 가사 위주의 곡이 '핫 100' 정상에 오른 유일한 기록이다.'Life Goes On' 뮤직비디오는 소소한 일상을 보내는 멤버들의 모습부터 차분하게 노래를 부르는 장면까지 영상 전반에 온기가 넘친다. 정국이 뮤직비디오 감독으로 나서 자신만의 감성으로 영상을 풀어냈고 코로나19로 인해 팬들을 직접 만나지 못하는 아쉬움과 그리움을 녹였다.한편 방탄소년단은 이번에 5억 뷰를 넘긴 'Life Goes On'을 포함해 총 39편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다. 각 16억 뷰의 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)', 'Dynamite', 15억 뷰의 'DNA', 13억 뷰의 'MIC Drop (Steve Aoki Remix)', 12억 뷰의 'IDOL', 11억 뷰의 'FAKE LOVE', 9억 뷰의 '피 땀 눈물', 8억 뷰의 'Butter', 각 7억 뷰의 '불타오르네 (FIRE)', '쩔어', 'Save ME', 각 5억 뷰의 'Not Today', 'Permission to Dance', 'ON' 키네틱 매니페스토 필름, '봄날', 'Life Goes On', 각 4억 뷰의 '상남자', 'Black Swan', 각 3억 뷰를 넘긴 '호르몬 전쟁', 'ON', 2억 뷰씩의 'I NEED U', 'No More Dream', 'Dynamite'(Choreography ver.), 'Dynamite' B-side, '하루만'과 각 1억 뷰를 돌파한 'Danger', 'We are bulletproof PT.2', 'RUN', 'Serendipity', 'Singularity', 'IDOL (Feat. Nicki Minaj)', 'I NEED U'(Original ver), 'Ego', 'Interlude : Shadow', 'Epiphany', 'N.O', 'Butter (Hotter Remix)', 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)', '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (feat. Halsey)' (ARMY With Luv ver) 등이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr