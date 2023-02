/사진제공=플레디스엔터테인먼트

가수 황민현이 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스로 돌아온다.25일 소속사 플레디스엔터테인먼트에 따르면 황민현은 이날 공식 SNS에 미니 1집 'Truth or Lie'(트루스 오어 라이)의 타이틀곡 'Hidden Side'(히든 사이드) 뮤직비디오 2차 티저 영상을 게재했다. 이번 영상에서는 음원 일부와 10초가량의 안무가 공개됐다.사람들로 둘러싸인 클럽에서 나타난 황민현은 'Why don't you know'라고 속삭인다. 이어 댄서들과 함께 군무를 펼친 황민현은 다양한 표정 연기와 칼군무를 선보였고, 가죽 장갑과 함께 총을 겨누는 듯한 안무가 돋보인다.영상의 말미 모자를 눌러쓴 채 어딘가로 향하는 황민현이 등장했다가 이내 사라져 궁금증을 더했다. 티저 영상에서는 또한 "느낀 대로 채워 가도 돼 찾아 봐 내 안의 Hidden side"라는 가사가 추가로 공개돼 본편에 대한 기대감을 높였다.황민현의 'Truth or Lie'는 '진실 혹은 거짓' 게임을 콘셉트로 해 그의 여러 이면을 담은 앨범이다. 타이틀곡 'Hidden Side'는 묵직한 베이스 사운드를 비롯해 구간별로 미니멀하게 구성된 악기들이 섬세하면서도 카리스마 넘치는 보컬과 어우러진 팝 장르의 댄스곡이다.한편 황민현은 오는 27일 오후 6시 미니 1집을 발매하며, 같은 날 오후 4시에는 발매 기념 미디어 쇼케이스를, 오후 8시에는 팬쇼케이스를 개최한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr