크래비티, 컴백 타이틀곡은 'Groovy'…커리어 하이 또 기대

그룹 크래비티(CRAVITY)가 완성도 모습으로 컴백한다.크래비티는 지난 23일 오후 공식 SNS를 통해 다섯 번째 미니앨범 'MASTER : PIECE(마스터 : 피스)'의 트랙리스트 이미지를 공개했다.트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 첫 번째 트랙 'Groovy(그루비)'를 시작으로 'FLY(플라이)', 'Get Lifted(겟 리프티드)', 'Baddie(배디)', 'A to Z(에이 투 제트)', 'Light the way(라이트 더 웨이)'까지 총 여섯 곡이 수록됐다.타이틀곡 'Groovy'는 2000년대 레트로 팝과 힙합 감성이 돋보이는 곡으로 크래비티 고유의 분위기와 에너지를 담았다. 세림, 앨런이 작사에 참여해 각자의 개성을 드러냄과 동시에 팀 색깔을 선명히 했다. 앞선 앨범들을 통해 꾸준히 앨범 참여도를 높여온 두 사람은 타이틀곡 외에도 'FLY', 'Get Lifted', 'Baddie'의 랩 가사를 도맡았다.특히 전작의 수록곡 'Colorful(컬러풀)'의 작사, 작곡과 프로듀싱에 참여해 폭넓은 음악적 역량을 드러낸 우빈은 이번 신보에 두 번째 자작곡 'Light the way'를 실어 성장을 증명했다.더불어 세 번째 미니앨범 타이틀곡 'My Turn(마이 턴)'을 비롯, 'Bad Habits(배드 해비츠)', 정규앨범 파트2 수록곡 'Chandelier(샹들리에)' 작사에 참여한 바 있는 우주소녀 엑시가 이번에도 'A to Z' 작사에 참여해 힘을 보태는 등 다채로운 장르의 곡들이 퍼즐처럼 맞물려 또 하나의 마스터 피스를 기대케 한다.'MASTER : PIECE'는 지난해 9월 발매한 미니 4집 'NEW WAVE(뉴 웨이브)' 이후 6개월 만에 선보이는 신보다. 크래비티는 전작을 통해 초동 판매량 11만 장, 총판 20만 장을 넘기며 자체 최고 기록을 달성할 뿐 아니라, 타이틀곡 'PARTY ROCK(파티 록)'으로 음악 방송 1위에 오르는 등 커리어 하이를 달성했다.또한 최근에는 두 번째 국내 팬 콘서트 '2023 CRAVITY FAN-CON 'Dear My LUVITY'(2023 크래비티 팬콘 '디어 마이 러비티')'를 성황리에 마무리하는 등 팬들과 쉼 없는 소통을 펼쳤다.한편 크래비티의 미니 5집 'MASTER : PIECE'는 오는 3월 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr