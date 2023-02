권진아, 새 타이틀곡은 'Raise Up The Flag'…콘셉츄얼 매력 예고

가수 권진아가 신보 'The Flag'로 다채로운 음악을 선사한다.안테나는 20일 공식 SNS에 권진아의 새 EP 'The Flag'의 트랙리스트 이미지를 게재했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 'Raise Up The Flag'를 비롯해 '밤 (Nighttide)', '이런 식 (These days)', '꿈꾸는 대로 (As I Dream)', 'Butterfly' 등 총 5곡이 수록됐다. 권진아는 전곡 작사, 작곡, 프로듀싱에 참여했다. 신보를 통해 이전에는 볼 수 없던 콘셉츄얼한 매력을 보여준다고.타이틀곡 'Raise Up The Flag'는 권진아의 호소력 짙은 보컬과 웅장한 밴드 사운드를 느낄 수 있는 곡으로 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 선보일 것으로 기대된다.2021년 9월 Antenna LAB에서 선보였던 '꿈꾸는 대로 (As I Dream)'도 신보에 수록된다. 진성과 가성이 조화롭게 어우러진 '꿈꾸는 대로 (As I Dream)'는 권진아만의 진정성 있는 위로의 메시지를 담아내 리스너들에게 호평받았다.한편 권진아의 EP 'The Flag'는 오는 3월 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 권진아는 오는 4월 1~2일 서울 올림픽홀에서 단독 콘서트를 개최한다. 이번 콘서트는 권진아가 데뷔 후 개최하는 최대 규모의 공연으로 알려져 기대를 모은다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr