임영웅 '다시 사랑한다면' 음원 영상, 400만 뷰 돌파

가수 임영웅의 '다시 사랑한다면' 음원 영상이 조회수 400만을 기록했다.2021년 5월 25일 임영웅의 개인 유튜브 채널 '임영웅'에는 'If I Love Again (Feel Kim Ver.) (다시 사랑한다면 (김필 Ver.))'라는 제목과 함께 영상이 게재됐다.해당 영상 속에는 김필 버전의 '다시 사랑한다면'을 열청하는 모습이 담겼다. 음원이 담겼다. 특히 해당 영상은 20일 기준 400만 뷰를 달성했다.임영웅은 '다시 사랑한다면'을 통해 감미로운 음색과 청아한 목소리로 애틋한 감성을 표현했다.한편, 임영웅은 지난 11일, 12일 이틀간 미국 LA에 있는 돌비씨어터에서 임영웅 콘서트 ‘IM HERO - in Los Angeles’(아임 히어로 인 로스앤젤레스)를 성공리에 개최했다. 또 내달 1일 지난 2022년 전국투어 앙코르 공연의 순간을 기록한 영화 '아임 히어로 더 파이널(IM HERO THE FINAL)' 개봉을 앞두고 있다.전국 방방곡곡 하늘색 빛 물결을 펼친 임영웅은 미국으로 무대를 옮겨 전 세계에 ‘임영웅표 매력’을 선보이며 동시에 특별한 선물로 2023년에도 계속될 영웅시대를 알렸다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr