황민현, 'Truth or Lie' 하이라이트 메들리 공개

그룹 뉴이스트 멤버 황민현의 첫 솔로 앨범 ‘Truth or Lie’(트루스 오어 라이) 하이라이트 메들리가 공개됐다.20일 공개된 하이라이트 메들리는 앨범에 담긴 6곡 음원 일부를 최초로 들어볼 수 있는 영상인 만큼 글로벌 팬들의 큰 관심이 쏠리고 있다.영상은 ‘Believe what you want’(당신이 원하는 대로 믿으세요)라는 메시지로 시작된다. 그리고 거짓말 탐지기를 착용한 황민현이 본인에 대한 다섯개 질문을 받는다.따뜻한 피아노 선율과 빈티지한 기타 사운드가 돋보이는 R&B 팝 발라드 장르의 곡 ‘Honest’(어니스트)가 가장 먼저 귀를 사로 잡는다. ‘Do you usually have a lot on your mind?’(평소에 고민이 많은 편인가요?)라는 물음은 잔잔한 여운을 남긴다.‘Perfect Type’(퍼펙트 타입)은 그루비한 베이스 리프가 돋보이는 레트로 팝/힙합 장르로 절제된 섹시미가 느껴지는 보컬이 특징이다. 이에 황민현에게는 ‘Are you perfect match?(완벽한 연인인가요?)라고 물었다.‘Crossword’(크로스워드)는 아프로 쿠반 기반의 핸드 드럼 퍼커션과 심플한 기타 리프의 조화가 산뜻한 곡이다. 다른 사람들의 시선과 수식어로 채워진 ‘나’를 표현한 이 노래에서 그에게 ‘Do you want to be solved?’(풀리길 원하나요?)라고 반문했다.‘Smile’(스마일)은 경쾌한 브라스와 스트링 사운드를 통해 설레는 감정을 극대화한 R&B 팝이다. ‘Do you ever want to break away?’(언젠가 일탈을 원한 적이 있나요?)라는 질문은 듣는 이의 상상력을 자극한다.또 다른 R&B 팝 장르의 곡 ‘CUBE’(큐브)는 그의 감미로운 가성이 인상적이다. 언젠가는 큐브가 맞춰지듯 포기하지 않고 계속해서 다가가다 보면 운명의 상대를 만날 수 있을 것이라는 희망을 담았다. ‘Do you believe in destiny?’(운명을 믿나요?)라는 질문이 가슴을 파고든다.마지막은 앨범 타이틀곡 ‘Hidde Side’(히든 사이드)가 장식했다. 묵직한 베이스 사운드를 비롯해 여러 악기들이 섬세하면서도 카리스마 있는 황민현의 보컬과 어우러졌다. 점점 고조되는 비트와 함께 ‘Did you answer all of the questions sincerely?’(당신은 모든 질문에 솔직하게 대답했나요?)라는 질문을 받는다.특히 영상의 말미에는 ‘Truth’와 ‘Lie’로 연결되는 두 가지 인터랙티브 영상이 추가로 공개됐다. ‘Truth’에는 ‘BELIEVE’가 적힌 큐브를 돌리자 ‘LIE’라는 글자만이 남았고 ‘Lie’에는 연결되지 않은 거짓말 탐지기를 착용한 황민현이 나타났다. 해당 영상들에는 동일하게 'BeLIEve what you want'라는 문장이 등장하며 의미하는 바가 무엇인지 궁금증을 키웠다.오는 27일 오후 6시 발표되는 황민현의 솔로 앨범 ‘Truth or Lie’는 ‘진실 혹은 거짓’ 게임을 콘셉트로 했다. 황민현의 여러 이면을 담아냈지만 그 중 어떤 모습이 진실이고 거짓일지는 대중의 판단에 달려있다는 의미를 담았다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr