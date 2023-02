버나드박, ‘삼남매가 용감하게’ OST 달콤 감미로운 목소리 ‘I fell in love’ 가창

가수 버나드박의 감미로운 음색이 주말 안방극장을 달콤한 분위기로 이끈다.KBS2 주말 드라마 ‘삼남매가 용감하게’ OST 가창 제안을 받은 버나드박은 수록곡 ‘I fell in love’(아이 펠 인 러브) 녹음을 마치고 19일 음원을 발표한다.신곡은 미소 하나로 내 곁에 있어주는 것만으로도 행복이고 축복이라는 내용의 가사와 멜로디, 어쿠스틱 기타의 따뜻한 사운드가 어우러진 러브 테마송이다. 극중 오랜 시간을 기다려 온 연인을 인생 최고의 선물처럼 여기는 핑크빛 모드를 연출하는 곡이다.‘I fell in love, nothing i want more / 너라는 나의 선물 난 너 하나면 돼 …… 잠에서 깨어나도 내 품에 / 잠든 너의 두 볼에 입 맞추면 / 달콤한 꿈을 꾸네 good night’으로 이어지는 사랑의 감성이 완연하다. 허스키 하면서 부드러운 버나드박의 감미로운 목소리가 감싸며 누구나 편하게 들을 수 있는 팝 어쿠스틱 발라드곡으로 선보였다.힘든 시간을 끝으로 사랑을 확신하는 남자가 나지막이 속삭이는 듯한 이 곡은 ‘삼남매가 용감하게’ OST 소향 ‘Hello’, 제이세라 ‘못하겠어’ 등의 OST 곡 작업을 펼쳐온 프로듀싱팀 어베인뮤직(Urbane Music)이 참여해 극전개에 완벽한 조화를 이룬 곡을 완성했다.버나드 박은 2014년 SBS ‘K팝스타’ 시즌3에서 우승한 후 미니앨범 ‘난’을 발표하며 가요계 정식 데뷔했다. 지난해 두 번째 미니 앨범 ‘To whom it may concern’을 발표, R&B 장르의 타이틀곡 ‘하루종일 부르지’로 활동을 이어왔다.재미교포 출신이지만 육군 현역 복무한 사실이 전해져 화제를 모은 가운데 최근 단독공연 ‘ New Beginning’으로 새로운 시작을 알리며 2023년 첫 곡활동으로 OST 가창에 나섰다.버나드박이 선보이는 KBS2 주말 드라마 ‘삼남매가 용감하게’ OST ‘I fell in love’는 19일(일) 오후 6시 음악플랫폼에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr