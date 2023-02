트와이스, 'READY TO BE' 티징 타임테이블 공개…원스 설렘 지수 'UP'

그룹 트와이스가 3월 10일 미니 12집 'READY TO BE'(레디 투 비)를 발표하고 팬들 곁을 찾는다.JYP엔터테인먼트는 15일 공식 SNS 채널에 티징 일정이 담긴 타임테이블 이미지를 오픈하고 전 세계 원스(팬덤명)의 관심을 집중시켰다.이에 따르면 17일 트랙리스트를 시작으로 20일 앨범 트레일러 영상, 21일과 23일~25일 콘셉트 포토 1, 27일~3월 2일 콘셉트 포토 2, 3일 콘셉트 포토 3, 4일 앨범 스니크 피크, 6일과 8일에는 각각 신곡 뮤직비디오 티저를 공개하고 대망의 정식 발매일인 3월 10일에는 컴백 라이브를 통해 팬들과 만나는 등 알찬 일정들이 마련돼 눈길을 끌었다. 이 중 2월 20일 오후 2시 계획은 베일에 감춰져 있어 글로벌 K팝 팬들의 궁금증을 키웠다. 핑크빛 봄 기운이 가득한 스케줄러 이미지에는 앨범명을 활용한 "And MORE are READY TO BE Revealed"라는 문구로 컴백 티징 플랜을 향한 설렘 지수를 높였다.트와이스는 지난 1월 20일 선공개 영어 싱글 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈)를 선보이고 다시 한번 글로벌 인기를 자랑했다. 'MOONLIGHT SUNRISE'는 2월 4일 자(이하 현지시간) 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100' 84위로 진입해 2021년 10월 데뷔 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈)에 이어 통산 두 번째 빌보드 '핫 100' 랭크인에 성공했다. 또 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 1월 20일 자 데일리 톱 송즈 미국 차트에서 39위를 차지해 커리어 하이를 이뤘고 이후 30일 자까지 11일 동안 연속 차트인하고 자체 최장 기록을 달성하는 등 '글로벌 정상 걸그룹' 위상을 뽐냈다.'READY TO BE'는 2022년 8월 26일 미니 11집 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투) 이후 약 7개월 만의 신보. 미니 11집은 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 3위를 차지해 '통산 3번째 빌보드 200 톱 10' 기록을 세웠고, 미국 음악 데이터 집계 회사 루미네이트(Luminate)가 집계한 작년 미국 내 CD 판매량과 디지털 다운로드 수치를 합산한 결과 그룹 앨범 기준 2022년 미국 지역 최다 판매 5위를 차지하며 명성을 빛낸 바, 'READY TO BE'를 통해 보여줄 트와이스표 새 에너지에 귀추가 주목된다.한편 트와이스의 미니 12집 'READY TO BE'는 3월 10일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매되며 현재 예약 판매를 진행 중이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr