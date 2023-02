저스트비X알렉사, 하이틴 감성→화려하게 변신…'MBTI'의 쿨한 바이브

그룹 저스트비(JUST B)가 'MBTI'로 쿨한 바이브를 보여준다.저스트비는 9일 공식 SNS에 컬래버레이션 앨범 'JUST Be with you Part.1'(저스트 비 위드 유 파트 원)의 두 번째 오피셜 포토를 공개했다.첫 번째 오피셜 포토에서 스쿨룩 스타일링으로 하이틴 감성을 보여준 저스트비와 알렉사(AleXa)가 이번엔 파티룩을 입고 또 한번의 변신을 선보였다. 반짝이는 액세서리로 포인트를 준 블랙 앤 화이트 착장이 이들의 화려한 비주얼을 더욱 돋보이게 한다. 미국 고등학교 프롬 파티를 연상시키는 쿨한 분위기도 눈길을 끈다.무엇보다 두 가지 콘셉트를 모두 제 옷처럼 소화한 저스트비와 알렉사의 케미스트리가 신곡 'MBTI'를 향한 기대감을 높인다. 하이틴 영화 주인공 같은 이들의 시너지가 다양한 방식으로 구현될 예정이다.저스트비는 올해 첫 국내 음악 활동으로 알렉사와 함께 'JUST Be with you Part.1'을 준비했다. 이번 앨범은 저스트비의 데뷔 후 첫 정식 컬래버레이션이기도 해 팬들의 기대감을 고조시키고 있다. 특히 MZ세대의 소통방식이라고도 불리는 성격유형검사 'MBTI'를 곡명으로 낙점해 궁금증을 자아낸다.두 가지 오피셜 포토로 하이틴 영화 주인공 같은 청춘 감성을 보여준 저스트비와 알렉사가 올해 밸런타인 데이에 어떤 달콤하고 통통 튀는 호흡을 보여줄지 관심이 모아진다.저스트비와 알렉사가 함께한 'JUST Be with you Part.1'은 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr