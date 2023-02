사진=피네이션 제공

그룹 TNX가 카리스마 넘치는 모습으로 돌풍을 예고했다.TNX(최태훈, 우경준, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준)는 지난 8일 공식 SNS에 두 번째 미니앨범 'Love Never Die'의 더블 타이틀곡 중 한 곡인 'Love or Die' 뮤직비디오 티저를 공개했다.이날 공개된 티저에서 TNX는 황폐한 황무지 속에서 모습을 드러냈다. 곳곳에는 비행기 잔해물이 있고 TNX는 각자 떨어진 상황에서 고통 속에 몸부림치고 있다. 특히 눈을 가린 준혁의 모습과 강렬한 보이스가 흘러나온 후 화면이 전환, 단번에 시선을 집중시켰다.이후 TNX는 자신감 있는 모습으로 한곳에 모였고, 무엇인가 일어날 것만 같은 적막감은 긴장감을 고조시켰다. 더불어 티저에 흘러나온 기타 리프 사운드가 쓸쓸함과 아련함을 자아내며 신곡에 대한 기대감을 더욱 증폭시켰다.'Love Never Die'는 다이내믹한 드럼 사운드와 매력적인 기타 리프의 조화가 돋보이는 EMO 힙합 장르로, 이별 후 마주한 아픔에 괴로워하는 심경을 가사에 담은 곡이다.TNX의 두 번째 미니앨범 'Love Never Die'는 10대의 사랑, 이별과 그리움, 정체성에 대한 고민 등 청춘 시절 뜨겁게 간직하고 있던 우리들의 추억을 다양한 관점에서 해석한 앨범이다. 더블 타이틀곡 'I Need U'와 'Love or Die'를 비롯해 앨범명과 동명의 수록곡 'Love Never Die', 'Wasn't Ready', 'Slingshot', '따따따 (Short ver.)'까지 총 6곡이 수록됐다.한편, TNX는 오는 10일, 11일 잠실실내체육관에서 개최되는 '30주년 한터뮤직어워즈 2022' 시상식에 출연한다. 이후 오는 15일 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 미니앨범 'Love Never Die'를 전 세계 동시 발매하며, 같은 날 오후 8시 온·오프라인 컴백 쇼케이스를 개최한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr