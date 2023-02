보아, 3월 데뷔 20주년 기념 콘서트 개최…보아의 역사 돌아본다

가수 보아가 오는 3월 데뷔 20주년 기념 콘서트를 개최하고 팬들과 만난다.보아는 오는 3월 11~12일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 데뷔 20주년 기념 단독 콘서트 ‘BoA 20th Anniversary Live – THE BoA : Musicality’(보아 20th 애니버서리 라이브 – 더 보아 : 뮤지컬리티)를 개최한다.보아는 강렬한 퍼포먼스와 음악을 선사할 예정이어서 뜨거운 반응이 예상된다.특히 이번 공연은 2020년 데뷔 20주년을 맞은 보아의 독보적인 음악 히스토리를 한번에 되돌아볼 수 있는 콘서트이자 2019년 ‘BoA LIVE TOUR 2019 - #mood in SEOUL’(보아 라이브 투어 2019 - #무드 인 서울) 이후 오랜만에 선보이는 단독 공연. 이에 팬들에게도 특별한 선물이 될 것으로 보인다.이번 서울 콘서트의 티켓 예매는 인터넷 예매 사이트 예스24에서 진행, 2월 14일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가, 16일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된다.더불어 둘째 날인 12일 공연은 직접 현장을 찾지 못하는 전 세계 팬들을 위해 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE를 통해 공연 실황이 동시 생중계되며, 온라인 관람권 예매에 대한 자세한 사항은 추후 보아 공식 SNS 계정과 Beyond LIVE 채널 등에서 공지된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr