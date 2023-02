TNX, 청량美 가득한 소년들…교복으로 뽐냈던 소년미와 다른 매력

그룹 TNX가 청량 소년들로 변신했다.TNX는 지난 7일 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 'Love Never Dies'의 콘셉트 포토를 공개했다.이날 공개된 콘셉트 포토 속 TNX는 캐주얼한 복장으로 퓨어한 매력을 뽐내고 있다. TNX가 앞서 공개한 콘셉트 포토에서 교복을 입고 소년미를 자랑했다면, 이번에는 사복 차림으로 각자의 개성을 드러내고 있어 시선을 사로잡는다.특히 미국 LA에서 촬영한 것으로 이국적인 분위기와 석양을 배경으로 한 TNX의 모습은 한 편의 영화 포스터를 연상하게 한다. 더불어 단체 콘셉트 포토 속 TNX는 보드를 들고 시크하면서도 카리스마 넘치는 분위기를 자아내고 있다.각각의 콘셉트 포토에는 'VITAMIN' 마크와 'Love Never Dies'가 새겨진 약이 담겨있어 흥미를 돋운다. TNX가 이번 앨범을 통해 10대의 아픈 청춘과 사랑, 이별과 그리움을 이야기하는 가운데 아픔을 치유하기 위해 처방받은 비타민처럼 추측돼 새 앨범에 대한 호기심을 더욱 증폭시킨다.앞서 TNX는 컴백 트레일러 공개를 시작으로 앨범 사전 예약 판매, 트랙리스트, 콘셉트 포토, 리액션 영상 등을 공개하며 다채로운 프로모션을 이어가고 있다. 추후 지속적으로 컴백 관련 콘텐츠를 공개하며 컴백 열기를 고조시킬 예정이다.한편, TNX는 오는 15일 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 미니앨범 'Love Never Dies'를 전 세계 동시 발매하며, 같은 날 오후 8시 온·오프라인 컴백 쇼케이스를 개최한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr