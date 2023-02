임영웅 유튜브 채널 '임영광 After Like Dance 직캠' 영상 100만 뷰 돌파

가수 임영웅이 새해 시작을 눈부신 걸그룹 댄스로 펼친 영상이 31일 기준 100만 뷰를 돌파했다.임영웅은 2023년 1월 1일 공식 유튜브 채널을 통해 '임영광 (LIM YOUNG GWANG) 'After Like' Dance 직캠 ' 영상을 공개했다.영상에는 군에 간 임영웅의 부캐(부캐릭터) 임영광이 인기 걸그룹 아이브(IVE)의 히트곡 'After Like'(애프터 라이크) 춤을 추는 모습이 담겼다.임영웅은 여군 동료 전사들과 '애프터 라이크' 댄스를 완벽하게 선보여 눈길을 사로잡았다.이날 임영웅은 부캐 임영광으로 변신해 그룹 아이브의 'After Like' 안무를 선보였다. 임영웅은 군복과 뿔테 안경을 착용하고 색다른 매력을 뽐냈다.무엇보다 걸그룹의 안무도 완벽히 소화하는 임영웅의 남다른 춤선이 시선을 사로잡았다.누리꾼들은 "독보적 최고 가수", "아이돌까지 마스터", "못 하는 게 없다" 등 다양한 반응을 보였다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr