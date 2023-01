방탄소년단, 日 레코드 협회 또 플래티넘 인증…'Butter'는 오리콘 신기록

그룹 방탄소년단이 일본 레코드협회로부터 또 하나의 '플래티넘' 인증을 받았다.30일 일본 레코드협회에 따르면, 방탄소년단이 2018년 8월 발표한 LOVE YOURSELF 結 'Answer'의 타이틀곡 'IDOL'은 누적 재생수 1억 회를 넘겨 2022년 12월 기준으로 '플래티넘' 인증 작품에 올랐다.일본 레코드협회는 곡의 누적 재생 횟수(스트리밍 부문)에 따라 실버(3,000만 회 이상), 골드(5,000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상)로 구분해 매달 공식 홈페이지를 통해 인증 결과를 발표한다.방탄소년단은 'IDOL'을 포함해 일본 레코드협회의 스트리밍 부문에서 'Your eyes tell', 'FAKE LOVE', 'Life Goes On', 'Film out', 'DNA' 등 총 12곡으로 '플래티넘' 인증을 획득했고, 'Dynamite'로는 '다이아몬드' 인증 작품 명단에도 이름을 올린 바 있다.한편, 방탄소년단은 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(1월 30일 자/집계기간 2023년 1월 16일~22일)에서 싱글CD 'Butter'로 누적 300만 포인트 돌파라는 오리콘 역사상 최초의 기록을 세웠다. 'Butter'와 'Dynamite'는 오리콘 '합산 싱글 랭킹' 누적 포인트에서 각각 1위와 3위에 자리하고 있다.오리콘은 "방탄소년단의 싱글CD 'Butter'는 '주간 합산 싱글 랭킹'(2021년 5월 31일 자)에서 2위에 오른 뒤 2022년 7월 18일 자 차트까지 60주 연속 톱10을 유지했다. 최신 차트(2023년 1월 30일 자)에서도 46위에 랭크돼 좋은 성적을 이어 가고 있다. 방탄소년단은 2022년 12월 발표된 '연간 랭킹 2022'에서도 '아티스트별 세일즈 부문 토털 랭킹'에서 2년 연속 1위를 차지했다"라고 전했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr