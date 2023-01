[공식] 더보이즈, 2월 20일로 컴백일 변경 "멤버 일정 상의 이유"

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 기존 컴백일보다 일주일 앞당겨 컴백한다.더보이즈 소속사 IST엔터테인먼트 측은 "기존 27일 발매가 예정됐던 더보이즈 미니 8집 'BE AWAKE'가 시기를 일주일 앞당겨 오는 2월 20일 오후 6시 전격 발매된다"고 밝혔다.소속사는 "아티스트 일정 상의 이유로 컴백 일정을 2월 20일로 변경하게 됐다"고 컴백 일자 변경 이유를 밝혔다. 이어 "오는 2월 6일 자정을 시작으로 콘셉트 포토를 비롯한 티징 콘텐츠를 차례로 공개할 예정"이라며 "많은 기대와 관심을 부탁드린다"고 전했다.컴백 일자를 변경을 공지한 더보이즈는 이어진 30일 공식 유튜브 채널 등지를 통해 새 앨범 콘셉트 전반을 미리 확인할 수 있는 트레일러 영상을 공개했다.약 2분 30초 분량의 트레일러 영상은 'HAVE YOU SEEN THESE BOYZ'라는 문구와 함께 소년들을 찾는 미씽 포스터와 각각 분노, 슬픔, 불안, 좌절 등 복합적인 감정이 섞인 더보이즈의 모습이 그려져 팬들의 이목을 집중시켰다.여기에 멤버들의 눈에만 보이는 포스터, 바닥에 흩날리는 흰 깃털, 깨진 안경, 카드 등 다양한 오브제를 활용해 아슬아슬하고 긴장감 있는 분위기를 조성해 몰입도를 높였다. 더해 다양한 감정들을 섬세한 눈빛과 표정으로 나타낸 멤버들의 모습은 공개를 앞둔 새 미니 앨범과의 연관 관계에 궁금증을 더하며 컴백에 대한 궁금증을 한껏 끌어올리고 있다.오는 2월 20일 발매되는 더보이즈의 여덟 번째 미니 앨범 '비 어웨이크(BE AWAKE)'는 오로지 더보이즈만이 보여줄 수 있는 한층 업그레이드된 음악과 컨셉추얼한 퍼포먼스를 다시 한번 확인할 수 있는 신보다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr