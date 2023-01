방탄소년단 정국 자작곡 'Still With You' 사클 1억 스트리밍 돌파·톱50 차트 1위

방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡이 '사운드클라우드'(SoundCloud)에서 1억 스트리밍을 돌파하며 롱런 인기 파워를 자랑했다. 방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡이 '사운드클라우드'(SoundCloud)에서 1억 스트리밍을 돌파하며 롱런 인기 파워를 자랑했다.



글로벌 음악 공유 플랫폼 사운드클라우드에 'Still With You by JK of BTS'라는 제목으로 정국이 무료로 공개한 자작곡 'Still With You'(스틸 위드 유)가 1억 스트리밍을 넘어섰다.



2020년 6월 5일 발매된 'Still With You'는 전세계 리스너들에게 꾸준하고 뜨거운 사랑을 받으며 1억 스트리밍을 기록하는 식을 줄 모르는 음원 인기를 보여줬다.



또 21일 'Still With You'는 사운드클라우드 팝(Pop) 부문 톱50(Top50) 차트 에서 1위를 차지했고 187만 '좋아요'를 얻는 등 건재한 음원 인기를 과시했다.



'Still With You'는 공개 당시 역대 사운드클라우드 '최단' 시간인 28분 만에 100만 스트리밍을 기록했고, 24시간 이내 '최다' 좋아요를 받으며 강력한 흥행 몰이를 예고했다.



이와 함께 'Still With You'는 발매 6개월도 되지 않아 사운드클라우드 연말 결산인 '2020 PLAY BACK'(2020년 플레이 백) 에서 'BUZZIEST DROP'(버지스트 드롭, 최고 인기 데뷔곡)부문 1위, LONGEST REIGN(롱기스트 레인, 최장 기간 1위) 부문 1위 등 총 2개 부문 1위에 선정되며 '2관왕'을 거머쥐는 막강한 저력을 보여줬다.



특히 'Still With You'는 어떠한 유료 음원 플랫폼에 올라있지 않고 프로모션 없이도 장기 인기를 구가하고 있어 '믿고 듣는' 음원 강자 정국의 보컬 파워도 엿보게 했다.

정국은 'Still With You'외에도 사운드클라우드에서 커버곡 '10000 Hours (cover) by JK of BTS', '이런 엔딩 by JK of BTS', '이런 엔딩 Ver2 By JK of BTS', '2U (cover) By JK Of BTS', 'PAPER HEARTS(cover) by JK Of BTS', 'Nothing Like Us (cover) By JK Of BTS', 'Lost Stars by Jung Kook', 'Purpose (cover) by JK of BTS', 'Oh Holy Night By J K Of BTS', 자작곡 ' My You by Jung Kook of BTS ', 솔로곡 'Euphoria (DJ Swivel Forever Mix)by JK' 등을 꾸준히 공개하며 '장르 불문'한 보컬 역량을 입증했다.



'Still With You'는 도입부터 아련하게 들리는 빗소리에 이어 재즈풍의 멜로디를 바탕으로 정국의 감미로우면서 애절한 음색과 호소력 짙은 보이스, 그리고 소울이 짙게 묻어나는 감성이 담겨있어 깊은 울림을 안긴다.

또한 정국의 유니크하고 세련된 보컬, 곡 해석, 표현 능력은 몰입감을 더하면서 리스너들의 귀를 한껏 매료시킨다.

정국이 방탄소년단 공식 유튜브 채널을 통해 공개한 커버곡 '폴링'(Falling)은 미국 저명한 음악 매체 빌보드가 선정한 '기억에 남는 해리 스타일스(Harry Styles) 커버곡'으로 뽑혔다.

한편, 최근 정국은 미국 음악 전문 매체 롤링스톤(Rolling Stone)이 발표한 '역사상 가장 위대한 가수 200인'( 200 Greatest Singers of All Time)에 선정되기도 했다.

