사진=포켓돌스튜디오 제공

크로스오버 그룹 에스페로(Espero)와 김호중의 스페셜 쇼와 바이브 파티룸의 비하인드가 최초 공개된다.에스페로(남형근, 허천수, 켄지, 임현진)는 오는 27일 네이버 NOW.(나우)를 통해 지난 18일 김호중과 함께한 스페셜 쇼 ‘Espero winter Romance concert with Kim Ho Joong’와 네이버 바이브 파티룸의 다채로운 비하인드 영상을 공개한다.비하인드 영상에는 ‘Espero winter Romance concert with Kim Ho Joong’ 스페셜 쇼를 위한 사전 리허설과 네이버 바이브 파티룸 준비 모습 등 에스페로와 김호중만의 특급 케미가 담길 예정이다.지난 18일 에스페로는 ‘Espero winter Romance concert with Kim Ho Joong’을 통해 김호중과 데뷔곡 ‘Endless(엔드리스)’ 합동 무대를 처음으로 선보였다. 또한 ‘목소리 천재’라는 타이틀에 걸맞게 ‘소녀’, ‘청혼’ 등 역대급 콜라보 무대를 공개해 실시간으로 팬들의 환호를 이끌어 냈다.또한 연이어 진행된 네이버 바이브 파티룸에서 김호중은 에스페로에게 “언제든 기댈 수 있는 형이 됐으면 좋겠다”며 든든한 선배미를 뽐내는 등 다양한 이야기를 나눴다.특히 에스페로와 김호중이 함께한 네이버 바이브 파티룸은 역대 최고 접속자 수를 돌파했으며 음원 사이트 바이브에서 오후 10시 기준 에스페로의 수록곡 ‘Don’t Cry(돈 크라이)’가 국내 급상승 1위에 오르는 기염을 토하기도 했다.에스페로는 데뷔곡 ‘Endless’ 발매 5일 만에 크로스오버 그룹 최초 멜론 TOP 100 차트인, 각종 음악방송에 강제 소환되며 무서운 성장 속도를 보여주고 있다.한편, 에스페로x김호중 ‘Espero winter Romance concert with Kim Ho Joong’ 스페셜 쇼와 파티룸의 뒷이야기는 오는 27일 네이버 NOW.에서 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr