윈터 보아 / 사진=SM엔터테인먼트 제공



GOT the beat(갓 더 비트, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 신곡 ‘Stamp On It’(스탬프 온 잇) 퍼포먼스에 글로벌 히트 안무 메이커들이 참여해 화제다. GOT the beat(갓 더 비트, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 신곡 ‘Stamp On It’(스탬프 온 잇) 퍼포먼스에 글로벌 히트 안무 메이커들이 참여해 화제다.

이번 퍼포먼스에는 Mnet 예능 ‘스트릿 우먼 파이터’에서 활약한 댄스 크루 라치카(La Chica)가 참여함은 물론, 세계적인 안무가 키엘 투틴(Kiel Tutin)과 카일 하나가미(Kyle Hanagami), 레이나(ReiNa) 등이 ‘Step Back’(스텝 백)에 이어 또 한번 작업해 GOT the beat만의 강렬함을 담았다.

보아 / 사진=SM엔터테인먼트 제공

윈터 / 사진=SM엔터테인먼트 제공 특히 ‘Stamp On It’이 혹독한 무대 경쟁 속 최고의 자리에 오르기 위한 이야기를 표현한 R&B 힙합 기반의 댄스 곡인 만큼, 곡명에 맞춰 도장을 찍는 듯한 포인트 동작과 멤버들의 시너지가 느껴지는 다이내믹한 동선으로 구성된 퍼포먼스가 매력을 배가시킨다. 특히 ‘Stamp On It’이 혹독한 무대 경쟁 속 최고의 자리에 오르기 위한 이야기를 표현한 R&B 힙합 기반의 댄스 곡인 만큼, 곡명에 맞춰 도장을 찍는 듯한 포인트 동작과 멤버들의 시너지가 느껴지는 다이내믹한 동선으로 구성된 퍼포먼스가 매력을 배가시킨다.

또한 오늘(5일) 0시에는 Girls On Top 공식 SNS 계정을 통해 멤버 보아, 윈터의 화려한 비주얼이 돋보이는 티저 이미지가 공개되어 컴백에 대한 기대감을 높였다.

한편, GOT the beat의 첫 미니앨범 ‘Stamp On It’은 1월 16일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 이날 음반도 발매된다.

윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr