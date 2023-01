SF9, 비밀 요원들의 ‘Puzzle’

컴백을 앞둔 그룹 SF9이 신곡 ‘Puzzle’의 절제된 퍼포먼스를 살짝 공개하며 이목을 집중시켰다.SF9의 소속사 FNC엔터테인먼트는 3일 SF9 공식 SNS 채널을 통해 미니 12집 ‘THE PIECE OF9’ 타이틀곡 ‘Puzzle’의 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 티저 영상에서는 절제되고 성숙한 매력이 함축된 SF9 멤버들의 퍼포먼스가 돋보인다. SF9이 비밀 요원의 임무를 수행하는 모습이 그려지며, 단서를 찾는 듯한 과정이 그려진다. ‘you’re in trouble / solve the puzzle’ 등 결말을 찾아나가는 뮤직비디오 스토리를 퍼즐에 비유한 신곡이 배경음악으로 깔리며 기대를 더한다.SF9의 이번 타이틀곡 'Puzzle'은 펑크 음악을 기반으로 한 팝 장르의 곡으로, 멤버 주호, 휘영이 작사에 참여했다. 특히 주호는 작곡에도 이름을 올리며 멤버로서 타이틀곡 작곡에 처음 참여해 신곡에 특별함을 더한다.SF9 미니 12집 'THE PIECE OF9'에서는 흩어진 조각(PIECE)을 퍼즐(Puzzle)처럼 모아 완전한 SF9으로 나아가는 의미를 담았다.한편 SF9의 'THE PIECE OF9'는 오는 9일 오후 6시에 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr