[종합] 윤지성, 괜히 워너원 리더가 아니네…팬 콘서트서 '깜찍 산타' 완벽 변신

가수 윤지성이 잊을 수 없는 크리스마스 이브를 선물했다.윤지성은 지난 24일 오후 3시와 7시 등 2회차에 걸쳐 서울 한성대학교 낙산관 대강당에서 온·오프라인으로 '2022 윤지성 Fan Concert - 12월 24일: Lucid Dream(루시드 드림)'을 개최했다.크리스마스 이브에 진행돼 더욱 특별하게 펼쳐진 이번 '12월 24일: Lucid Dream'에서는 윤지성의 감성과 센스를 모두 만날 수 있었다. 윤지성은 이달 발매한 신곡 '12월 24일 (December. 24)'을 비롯해 총 12곡의 라이브 무대를 준비하며 풍성한 팬 콘서트를 꾸몄다.미니 3집 타이틀곡 'BLOOM(블룸)'으로 오프닝을 연 윤지성은 'LOVE SONG(러브 송)', 'In the Rain(인 더 레인)', '동화' 등 연말과 잘 어울리는 포근한 무대를 이어갔다. 1부에는 '토독토독'과 '걷는다', 2부에서는 '옆에도 눈이 달렸어'와 '밤을 핑계 삼아'를 엔딩 곡으로 다르게 선곡하기도 했다. 크리스마스 이브에 맞춰 'Must Have Love(머스트 해브 러브)'를 선곡한 캐럴 커버 무대 역시 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.특히 이날 팬 콘서트에서 처음으로 공개된 신곡 '12월 24일 (December. 24)' 무대가 감동을 선사했다. 윤지성은 직접 작사, 작곡한 원곡자로서 "오늘의 메인이라고 할 수 있는 무대였다. 여러분들과 조금 더 특별한 크리스마스 파티를 하기 위해 XR을 이용해서 멋진 배경도 만들었다"라고 소개했다.다양한 코너도 눈길을 사로잡았다. 윤지성은 루돌프 모자를 쓰고 귀를 움직이는 '루돌프 게임'부터 '번역기 캐럴 게임', '초근접 음식 퀴즈' 등으로 큰 웃음을 유발했다. 또한, 1부에서는 팬들이 직접 적은 소원을 이뤄주는 'Dear YOON Santa(디어 윤 산타)', 2부에서는 2023년에 함께 이루고 싶은 소원을 소개하는 'Dear my Santa(디어 마이 산타)' 시간이 이어져 훈훈함을 더했다.마지막으로 윤지성은 "부제인 'Lucid Dream'처럼 꿈 같은 시간을 준비했다. 시간이 가는 게 아쉽지만, 앞으로 함께할 내년이 더 기대되기 때문에 오늘을 웃으면서 잘 보내주자"라는 특별한 소감을 전했다.올 겨울 윤지성은 신곡 '12월 24일 (December. 24)'의 음원과 플랫폼 앨범 발매에 이어 풍성한 팬 콘서트로 팬들에게 잊을 수 없는 크리스마스 이브를 선물했다.행복한 추억을 쌓은 윤지성은 2023년에도 다방면에서 활발한 활동으로 팬들과 소통할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr