에스페로 남형근 / 사진=포켓돌스튜디오 제공

크로스오버 그룹 에스페로(Espero) 리더 남형근이 ‘너목보9’ 출신으로 알려졌다.지난 20일 에스페로로 데뷔한 남형근이 1월 방송된 Mnet ‘너의 목소리가 보여9’(이하 ‘너목보9’)에 출연했던 ‘서울대 사이캐즈’로 밝혀지며 대중들을 놀라게 했다.남형근은 ‘너목보9’ 출연 당시 훤칠한 몸매에 훈훈한 비주얼, 여기에 서울대학교 성악과 출신이라는 사실까지 밝혀지며 이목을 집중시킨 것은 물론, 대중들의 가슴을 울리는 깊은 보이스와 완벽한 가창력을 선보여 현장을 전율과 감동으로 물들였다.이에 코미디언 유세윤은 “‘사기캐’ 맞네”라며 놀라움을 표현하는가 하면, 당시 모든 출연자들은 남형근을 향한 환호와 박수를 아끼지 않는 등 극찬을 쏟아낸 바 있다.남형근은 ‘너목보9’ 출연 이후 최근 에스페로 데뷔 앨범 ‘Espero 1st, Romance on Classic’으로 정식 데뷔, 대한민국을 대표하는 히트곡 작곡가 조영수의 프로듀싱을 비롯해 가수 김호중의 특급 지원사격을 받으며 대한민국 크로스오버 장르를 이끌 신흥 그룹의 탄생을 알렸다.또한 에스페로는 20일 네이버 NOW.(나우)에서 진행된 에스페로의 데뷔 콘서트 ‘Romance on Classic Debut Concert(로맨스 온 클래식 데뷔 콘서트)’를 개최, 압도적인 스케일의 무대를 비롯한 한계 없는 음악적 스펙트럼에 팬들은 뜨거운 찬사를 보내고 있다.한편, 에스페로의 데뷔 앨범 ‘Espero 1st, Romance on Classic’는 각종 음원사이트에서 만날 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr