NCT DREAM, 달콤 청량 'Candy'!

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)이 '캔디(Candy)'로 에너제틱하고 달콤한 매력을 모두 담은 퍼포먼스를 선보인다.NCT DREAM 겨울 스페셜 미니앨범의 타이틀곡 '캔디'는 H.O.T.의 히트곡 '캔디'를 NCT DREAM만의 색깔로 리메이크한 곡으로, 올겨울 전 세대를 아우르는 윈터송을 예고했다.더불어 이번 신곡은 원곡의 경쾌한 멜로디에 청량하고 힙한 매력을 더한 곡인 만큼, 퍼포먼스 역시 망치춤, 카레이서춤 등 원곡의 포인트 안무와 트렌디하고 파워풀한 동작을 믹스했으며, 멤버별 파트에서는 청량하고 발랄한 동작을 더해 글로벌 팬들을 매료시킬 전망이다.또한 NCT DREAM 겨울 스페셜 미니앨범 ‘Candy’는 동명의 타이틀 곡 ‘Candy’를 포함해 ‘Graduation’(그레듀에이션), ‘Tangerine Love (Favorite)’(탠저린 러브), ‘입김 (Take My Breath)’, ‘문 (Moon)’, ‘발자국 (Walk With You)’ 등 다양한 분위기의 총 6곡으로 구성, NCT DREAM의 겨울 감성을 만나기에 충분하다.한편, NCT DREAM 겨울 스페셜 미니앨범 ‘Candy’는 12월 16일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 12월 19일 음반으로도 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr