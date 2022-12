카라, '뮤직뱅크' 시작으로 'WHEN I MOVE' 활동 돌입

그룹 카라(KARA)가 본격적으로 신곡 'WHEN I MOVE' 활동에 돌입한다.카라)는 오늘(2일) 오후 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'에 출연해 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN'의 타이틀곡 'WHEN I MOVE' 퍼포먼스를 선보인다. 이들은 이어 3일 MBC '쇼! 음악중심', 4일 SBS '인기가요'에 잇달아 출연한다.타이틀곡 'WHEN I MOVE'는 밀레니얼 스타일의 편곡이 매력적인 댄스 곡으로, 강렬한 리듬에 카라의 파워풀한 보컬이 더해져 높은 중독성을 선사한다. 멤버 강지영이 작사, 작곡에 참여했고, 니콜 역시 한국어 노랫말을 써 한층 성장한 음악적 역량을 입증했다.카라는 'WHEN I MOVE'를 통해 파워풀하면서도 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 따라 하기 쉬운 포인트 동작들과 트렌디한 느낌의 페어 안무 등 다채로운 구성으로 한시도 눈을 뗄 틈 없는 퍼포먼스를 예고한다. 여유로운 무대 매너와 제스처, 표정 연기로 곡의 몰입감을 끌어올릴 것으로 기대된다.한편, 카라는 컴백과 동시에 국내외 가릴 것 없이 뜨거운 반응을 얻고 있다. 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN'에 수록된 모든 곡이 국내 주요 음원 차트에 진입했고, 타이틀곡 'WHEN I MOVE'는 벅스 실시간 및 일간 1위를 차지했다. 신곡 뮤직비디오와 '2022 MAMA AWARDS' 출연 영상은 공개 직후 유튜브 인기 급상승 동영상 최상위권을 점령하며 '한류 퀸' 카라의 인기를 다시 한번 입증했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr