[사진 = Label SJ 제공]





그룹 슈퍼주니어가 새로운 타이틀곡 'Celebrate'로 컴백한다.





슈퍼주니어는 2일 오전 11시 공식 SNS를 통해 정규 11집 앨범 Vol.2 'The Road : Celebration'(더 로드 : 셀러브레이션)의 신곡명과 크레딧을 담은 트랙리스트 이미지를 공개했다.





트랙리스트에 따르면, 이번 앨범에는 타이틀곡 'Celebrate'(셀러브레이트)를 비롯해 'Hate Christmas'(헤이트 크리스마스), 'Snowman'(스노우맨), 'White Love (스키장에서)'(화이트 러브)와 스페셜 트랙 '너였으면 참 좋겠다… (If only you)'까지 완성도 높은 총 5곡이 수록된다.





앨범명과도 연관되는 타이틀곡 'Celebrate'를 통해 슈퍼주니어가 어떤 기념과 축하를 주고 받을지 궁금해진다. 5곡 모두 곡명만으로 겨울 분위기를 가득 느낄 수 있어 앨범 전체의 유기성도 기대를 모은다.





이 가운데 'White Love (스키장에서)'는 지난 1997년 발매된 터보의 히트곡을 2022년에도 어울리게 리메이크한 음원이며, 스페셜 트랙 '너였으면 참 좋겠다…'는 지난 2012년 작업된 슈퍼주니어-K.R.Y. 유닛의 미발매 곡이라 더욱 큰 반가움을 자아낸다.





지난 7월 발매된 Vol.1 'The Road : Keep on Going'(더 로드 : 킵 온 고잉)에 수록된 타이틀곡 'Mango'(망고)와 'Don't Wait'(돈 웨잇), 'My Wish'(마이 위시), 'Everyday'(에브리데이), 'Always'(올웨이즈)에 이어 이번 Vol.2의 5곡 역시 글로벌 음악 팬들의 기대를 받고 있다. 슈퍼주니어는 정규 11집을 다양한 장르로 구성하며 또 한번 만능 음악 스펙트럼을 확인시킬 전망이다.





슈퍼주니어의 정규 11집 앨범 Vol.2 'The Road : Celebration'은 오는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 발매된다.





유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr