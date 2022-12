임영웅 '다시 만날 수 있을까' 음원영상 57번째 천만 뷰 영상으로 등극

가수 임영웅의 '다시 만날 수 있을까' 음원 영상이 57번째로 천만 뷰 영상으로 등극했다.5월 2일 임영웅 공식 유튜브 채널에 공개된 '다시 만날 수 있을까'(If We Ever Meet Again) 음원 영상은 11월 30일 조회수 1000만 뷰를 넘어섰다.임영웅 정규 1집 'IM HERO' 타이틀곡 '다시 만날 수 있을까'는 가수 이적이 작사, 작곡하고 양시온이 편곡, 정재일이 스트링 편곡했다. 서정적인 가사, 편안한 멜로디에 임영웅의 감성적인 목소리가 어우러지며 임영웅 표 고품격 발라드곡을 완성했다.한편 15일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 임영웅의 더블 싱글 ‘Polaroid’(폴라로이드)가 공개됐다.해당 음원은 각종 음원사이트에서 상위권을 휩쓸며 음원 최강자다운 면모를 보여 주었다.최근 기준 멜론 최신 4주에서 1위,2위를 TOP100에서는 2위,3위를 지니 실시간 차트에서는 1위,2위 그리고 벅스 실시간 차트에서 1위,2위를 각각 기록 하여 모든 음원사이트 상위권을 다시한번 휩쓸었다.그리고 임영웅이 '2022 멜론 뮤직 어워즈'에서 대상인 올해의 아티스트, 올해의 앨범을 싹쓸이한 것에 이어 톱10, 베스트 남자 솔로, 네티즌 인기상을 수상하며 무려 5관왕에 올랐다.또한 임영웅은 오는 12월 전국투어 콘서트 ‘아임 히어로(IM HERO)’앙코르를 앞두고 있다. 새로운 모습을 담을 쌍방향 소통 콘텐츠 ‘영웅본색’도 공개를 이어갈 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr