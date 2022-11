2022 MAMA AWARDS

2022 MAMA AWARDS

2022 MAMA AWARDS

2022 MAMA AWARDS

2022 MAMA AWARDS

2022 MAMA AWARDS

올해의 아이콘은 방탄소년단이었다.지난 29일 일본 교세라 돔에서 '2022 MAMA AWARD'가 열렸다.신인상에 해당하는 Favorite New Artist은 아이브, 엔믹스, 르세라핌, 케플러에게 돌아갔다.유진은 아이브를 대표해 "저희 아이브가 페이보릿 뉴 아티스트 상을 받게 되었는데요. 우선 올 한 해 많은 사랑 보내주신 우리 다이브 너무너무 감사합니다. 그리고 항상 저희에게 많은 도움을 주시는 스타쉽 식구분들 너무너무 감사하고 우리 멤버들도 너무너무 고맙습니다. 저희가 앞으로도 열심히 활동할 테니 많이 기대해 주세요. 감사합니다"라고 말했다.엔믹스의 해원은 "저희 열심히 무대하다가 가려고 했는데 너무너무 멋있는 금빛 마마어워즈 상을 주셔서 마마어워즈에 왔다는 게 정말 실감이 나네요. 우리 친구들 굉장히 행복해하는데 저도 오늘 마마어워즈에서 여러분들과 함께 멋진 공연 나눌 수 있어서 너무 행복합니다. 앞으로 더욱 더 저희만의 노래로 많은 응원을 많은 사랑을 드릴 수 있는 가수가 되겠습니다. 감사합니다"라고 인사했다.르세라핌의 김채원은 "진짜 상상도 못했는데 일단 좋은 상 주신 마마어워즈 너무 감사드리고요. 그리고 저희가 항상 밝고 멋지게 활동할 수 있도록 뒤에서 열심히 고생해 주시는 저희 쏘스뮤직 식구분들 그리고 소성진 대표님, 방시혁 피디님을 비롯한 모든 식구분들 감사드리고요. 그리고 우리 피어나 너무 고마워요"라고 밝혔다.첫 번째 Worldwide Fans' Choice의 영광은 스트레이 키즈에게 돌아갔다. 필릭스는 "정말 이런 큰 상을 주셔서 감사하다. 그리고 정말 멤버들과 스테이 덕분에 이렇게까지 왔는데 정말 영광이고 정말 늘 항상 스테이 감사하다. 늘 항상 스테이도 응원하고 있다. 제와이피 1본부 형, 누나들, 박진영 피디님, 사장님, 대표님 정말 감사하다. 앞으로 많이 지켜봐 달라. 감사합니다"라고 외쳤다.승민은 "정말 저희 요즘 스테이 덕분에 믿기지 않는 기록들을 선물 받고 있는 거 같다. 항상 더 진심으로 음악 하는 팀이 되고 싶다. 앞으로도 꾸준히 변하지 않고 열심히 하는 모습 8명이서 다 같이 보여드리겠다. 감사합니다"라고 팬들에게 영광을 돌렸다.스트레이 키즈를 시작으로 세븐틴, 트레저, 투모로우바이투게더, GOT7, NCT DREAM, 엔하이픈 등 글로벌에서 활동하고 있는 자랑스러운 아이돌이 트로피를 손에 쥐었다.시상식에 참석하지는 않았지만, 방탄소년단과 블랙핑크도 'Worldwide Fans' Choice'의 주인공이 됐다.대상에 해당하는 'Yogibo Worldwide Icon of the Year'은 방탄소년단이었다. 시상자인 박보검은 "내일 이곳에서 제이홉의 무대가 펼쳐질 예정이다. 이 트로피를 내일 잘 전달해드리겠다"고 말했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr