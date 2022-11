'군 복무' 하성운, 팬들 위한 깜짝 선물…수료일 맞춰 팬송 'Daylight' 공개

가수 하성운이 팬들에게 깜짝 라이브 영상을 선물했다.빅플래닛메이드엔터는 29일 하성운의 훈련소 수료일에 맞춰 낮 12시 공식 유튜브 채널에 'Daylight (데이라이트)' 라이브 클립 영상을 깜짝 공개했다.'Daylight'는 하성운이 입대 전 마지막으로 발매한 미니 7집 'Strange World (스트레인지 월드)'의 수록곡이자 팬들을 향한 고마운 마음을 표현한 팬송이다. 이에 팬들의 더욱 큰 반가움을 자아내고 있다.이번 영상은 하성운의 입대 전 촬영된 콘텐츠다. 하성운은 군 복무로 인한 공백기 동안에도 팬들과 끊임없는 마음의 소통을 이어가고자 훈련소 수료일날 'Daylight' 라이브 영상 공개를 준비했다.라이브 클립 속 하성운은 포근한 의상을 입고 바람과 햇살을 맞으면서 청초한 비주얼을 보여주고 있다. 진심을 담아 편지를 쓰고, 자유롭게 노래하는 모습이 보는 이들에게도 기분 좋은 에너지를 안겨준다.특히 하성운의 감미로운 보컬과 독보적인 음색이 귓가를 사로잡는다. 하성운은 부드러운 노래로 'Daylight' 라이브 영상의 청량한 무드를 완성하며, 배경처럼 탁 트인 느낌까지 선사했다.탄탄한 실력과 유니크한 감성을 두루 지닌 하성운은 활발한 음악 활동을 펼치며 무대를 꽉 채우는 솔로 아티스트로 자리매김했다. 올해는 미니 7집 'Strange World' 발매를 비롯해 스페셜 앨범 'YOU (유)', 방탄소년단 지민과 함께 듀엣으로 참여한 tvN 드라마 '우리들의 블루스' OST 'With you (위드 유)', 뮤지컬 '태양의 노래' 등으로 다재다능한 면모를 입증했다.한편, 하성운은 지난달 24일 입대해 육군 현역으로 성실하게 군 복무에 임하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr