짙어진 카라 감성, 'MOVE AGAIN' 수록곡 하이라이트 메들리 공개

그룹 카라(KARA)가 스페셜 앨범의 수록곡 하이라이트 메들리를 공개하며 컴백 임박을 알렸다.카라는 26일공식 홈페이지에 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN'의 수록곡 하이라이트 메들리 영상을 게재했다. 영상에는 이번 앨범의 수록곡 'Happy Hour'와 'Shout It Out', 'Oxygen' 등 총 3곡의 하이라이트 음원과 연습 영상, 미공개 사진이 담겼다.멤버 전원이 작사에 참여한 곡으로 팬들을 향한 진심 어린 메시지를 담은 따뜻한 분위기의 팬송 'Happy Hour'를 시작으로 밝고 희망찬 딥 하우스 장르의 팝 댄스 곡 'Shout It Out', 멤버들의 감성적인 보컬과 어쿠스틱 기타 사운드가 어우러진 'Oxygen'까지 다채로운 장르로 꽉 채웠다.타이틀곡 'WHEN I MOVE'가 아직 베일에 싸인 가운데, 카라는 앞서 첫 번째 무빙 포스터를 통해 'WHEN I MOVE'의 멜로디와 가사 일부를 선공개하는 과감한 행보로 팬들의 궁금증을 자극한 바 있다.'MOVE AGAIN'은 데뷔 15주년을 맞은 카라가 그동안 아낌없는 사랑을 보내 준 팬들을 위해 준비한 앨범이다. 무대 위 멋진 모습을 보여 주겠다는 포부를 담아 약 7년 6개월 만에 완전체로 돌아온다. 다섯 멤버 모두 곡 작업과 앨범 프로듀싱에 참여해 앨범 곳곳에 카라의 색깔을 입혔다.한편, 카라는 오는 27~28일 타이틀곡 'WHEN I MOVE'의 뮤직비디오 티저 2편을 차례로 공개한 뒤, 29일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN'을 발매한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr