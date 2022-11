카라 허영지X강지영, 첫 투샷…'MOVE AGAIN' 무빙 포스터 공개

그룹 카라(KARA)가 컴백 열기를 고조시켰다.카라는 17일 공식 홈페이지에 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN'의 첫 번째 무빙 포스터를 게재했다.영상에는 멤버들의 감각적인 움직임이 담겼다. 그루브 넘치는 비트 위, 강지영과 허영지의 절도 있는 동작과 당당한 워킹이 시선을 사로잡는다. 세련된 비주얼의 두 사람의 모습을 흑백 톤으로 강렬하면서도 흡인력 있게 연출했다.특히, 영상 말미에는 타이틀곡 'WHEN I MOVE'의 하이라이트 음원이 일부 선공개됐다. 티징 단계 돌입과 동시에 신곡의 멜로디를 일부 공개하는 과감한 행보에서 새 앨범에 대한 카라의 자신감이 느껴진다. 여기에 카라의 한층 단단하고 파워풀해진 보컬이 추후 공개될 무빙 포스터에 대한 기대감을 키웠다.'MOVE AGAIN'은 카라가 약 7년 6개월 만에 선보이는 앨범으로, 타이틀곡 'WHEN I MOVE'를 포함해 'Happy Hour', 'Shout It Out', 'Oxygen' 등 총 4곡이 수록됐다. 데뷔 15주년을 맞아 팬들에게 무대 위 멋진 카라의 모습을 다시 한번 보여 주겠다는 당찬 포부가 담긴 가운데, 다섯 멤버가 곡 작업은 물론 앨범 프로듀싱에도 참여해 진정성을 더했다.한편, 카라의 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN'은 오는 29일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr