NTX(엔티엑스)가 컴백 티져 영상이 공개됐다.



NTX는 17일 공식 팬카페와 SNS 등을 통해 데뷔 첫 싱글앨범 '레이트커머(LATECOMER)'의 컴백 티져 영상을 공개했다.

공개된 티져 영상은 빈티지한 TV의 지지직 거리는 화면과 함께 멤버들이 등장하며 'Ay Keep Going Neo Traks'라는 문장과 함께 멤버들이 등장하며 컴백 타이틀 곡 'Old School'이란 글자가 연이어 나타난다.

이와 함께 중독성 강한 베이스와 드럼 사운드가 흐르며 멤버들이 흥에 넘쳐 자유롭게 춤추는 모습속에 멤버 형진이 놀라는 표정속에 'LATECOMER 2022. 11.23 PM 06:00'을 표현하며 발표를 예고하고 있어 눈길을 사로잡는다.



NTX의 데뷔 첫 싱글앨범 '레이트커머(LATECOMER)'에는 모두 2곡이 담겼다. 이번 신곡은 멤버 로현이 작사 작곡은 물론 편곡과 녹음 등 전체적인 프로듀싱을 직접해 NTX가 전하고 싶은 내용과 멜로디를 담았다. 미리 공개한 하이라이트 메들리를 통해서도 타이틀 곡 '올드 스쿨(Old School)'은 중독성 강한 베이스와 드럼 중심의 편곡을, '빈티지 걸(Vintage Girl)'은 화려함과 우아함을 배제하고 귀를 사로 잡는 리드 사운드를 메인으로 삼았다.



한편 NTX의 데뷔 첫 싱글앨범 '레이트커머(LATECOMER)'는 23일 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.

