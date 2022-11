(사진=131레이블)

가수 비아이의 신곡 MV 티저 영상이 공개됐다.

131레이블 측은 16일 SNS와 유튜브 채널을 통해 비아이(B.I)의 새 EP 'Love or Loved Part.1 (러브 오어 러브드 파트 원)' 타이틀곡 'Keep me up (킵 미 업)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.



티저 영상은 밝은 곳으로 걸어 나오는 비아이의 모습으로 시작한다. 이어 비아이와 댄서들의 페어 안무 및 댄스 브레이크 구간이 펼쳐져 눈길을 사로 잡는다.

'Keep me up'은 치명적인 사랑에 빠진 감정에 지배당한 마음을 표현한 곡이다. 사랑에 지배당한 감정을 불꽃이 피어 오른다는 표현으로 담아냈다.



비아이의 이번 글로벌 EP에는 'Keep me up'과 선공개 싱글 'BTBT'를 비롯해 완성도 높은 총 5곡이 수록된다. 이를 통해 비아이의 감각적인 음악 세계를 만날 수 있을 전망이다.



한편 비아이의 글로벌 EP 'Love or Loved Part.1'은 오는 18일 오후 2시(한국 시간) 국내외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr