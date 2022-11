사진제공=MLD엔터테인먼트

그룹 TFN(티에프앤)이 필리핀을 강타했다.TFN은 지난 12일과 13일(현지시간) 필리핀 마닐라 케손시티(Quezon City)에 위치한 'Trinoma Activity Center(트라이노마 액티비티 센터)’와 마카티(Makati)의 'Palm Drive Activity Center(팜 드라이브 액티비티 센터)'에서 개최한 팬미팅에 약 7000여 명의 팬을 운집시켜 화제를 모았다.팬미팅에서 TFN은 라이브 퍼포먼스와 Q&A 시간 등 다양한 콘텐츠로 현지 팬들과 특별한 추억을 만들었다. 이들은 신곡 ‘AMAZON(아마존)’을 비롯해 'Deep dive(딥 다이브)', '은닉(Get the Bomb)', '아수라발발타(ASURABALBALTA)', 'FLEX(플렉스)' 등 총 5곡을 선보였다. TFN 무대에 감탄한 팬들의 떼창과 환호성은 마치 콘서트장을 방불케 했다.한편 TFN은 대디양키(Daddy Yankee), 말루마(Maluma), 나티 나타샤(Natti Natasha) 등 남미 톱 아티스트들과 활발히 교류해 남미에서 뜨거운 사랑을 받고 있다. 이러한 인기에 힘입어 TFN은 푸에르토리코에서 열린 남미 대중문화예술 시상식 'Premios Juventud 2022'에 초청되기도 했다.지난 7월에는 스페인어 신곡 'When the sun goes down(웬 더 선 고즈 다운)'을 발표하고 본격적인 남미 활동에 돌입했다. 기존 한국어 곡의 스페인어 버전 발매가 아닌 오리지널 스페인어 곡을 발매한 것은 K팝 아이돌 그룹 중 TFN이 최초다.TFN은 신곡 'AMAZON'으로 국내외에서 활발한 활동을 이어가고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr