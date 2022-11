[TTA-일본 1위] '글로벌 인기 행진' 세븐틴 "캐럿 덕분에 5회 연속 상 받아요"

사진제공=플레디스

그룹 세븐틴이 제8회 톱텐어워즈(TOP TEN AWARDS, 이하 TTA)에서 일본1위에 올랐다.텐아시아가 주관하는 '제8회 TTA'는 2022년 상반기 최고의 글로벌 아티스트를 뽑는 행사로, 'The Hottest K-POP WAVE, TTA'라는 슬로건 아래 개최됐다.8월 17일부터 30일까지 한국을 포함해 미국, 중국, 일본, 영국, 인도네시아, 태국, 멕시코, 말레이시아, 필리핀까지 10개국에서 TTA 예선 투표가 진행됐으며 9월 1일부터 14일까지 TTA 결선 투표가 열렸다. 세븐틴은 일본에서 높은 득표율로 태국 1위를 차지했다.세븐틴은 트로피를 들고 직접 찍은 사진과 함께 소감을 보내왔다.세븐틴은 "저희 세븐틴이 제 8회 톱텐어워즈에서 일본 지역 베스트 아티스트 상을 수상하게 됐습니다. 모두 캐럿 분들 덕분이라고 생각합니다"라고 감사 인사를 전했다.특히 세븐틴은 4회부터 8회까지 5회 연속 글로벌 팬들의 지지를 받고 있는 바. 세븐틴은 "4회부터 8회까지 5회 연속 톱텐어워즈에서 상을 받게 해준 캐럿들, 항상 감사드리고 더 멋진 무대로 보답하는 세븐틴이 되겠습니다. 곧 일본 돔 투어에서 만나요. 감사합니다"라고 캐럿들에 대한 무한 사랑을 드러냈다.세븐틴의 글로벌 영향력은 해를 거듭할수록 높아지고 있다. 2015년 데뷔해 8년차 아이돌이지만, 패기와 열정은 물론 풋풋함까지 잃지 않으며 세븐틴만의 매력을 세계에 뿌리는 중.세븐틴은 미국 3대 음악 시상식 중 하나인 '2022 아메리칸 뮤직 어워드(2022 American Music Awards)'에 처음으로 후보에 올라 화제를 모았다. 세븐틴이 후보를 올린 부문은 페이보릿 케이팝 아티스트(Favorite K-Pop Artist)다.또 유럽 최대 음악 시상식 '2022 MTV EMA'에도 처음으로 수상 후보에 올라 행보에 관심이 집중된다.한편 세븐틴은 오는 19~20일 오사카 교세라 돔을 시작으로 26~27일 도쿄 돔, 12월 3~4일 반테린 돔 나고야에서 'SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN'을 연다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr