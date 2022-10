사진제공=빌리프랩

그룹 ENHYPEN(엔하이픈)이 정규앨범 발매를 시작으로 본격적인 일본 활동에 나선다.ENHYPEN은 26일 전 세계 음원 사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 ‘定め(사다메)’를 발매했다. 총 10곡이 수록된 이번 앨범은 ENHYPEN이 데뷔 후 일본에서 처음으로 내놓은 정규앨범으로, 자신의 운명을 자각한 소년들이 더 이상 타인이 시키는 대로 살지 않고 스스로의 의지에 따라 새로운 미래를 그려 가겠다는 이야기를 담고 있다.‘定め(사다메)’에는 미니 3집 ‘MANIFESTO : DAY 1’의 타이틀곡 ‘Future Perfect (Pass the MIC)’와 정규 1집 리패키지 앨범 ‘DIMENSION : ANSWER’의 타이틀곡 ‘Blessed-Cursed’의 일본어 버전이 실린다.이번 앨범에는 이외에 첫 번째 일본 싱글 ‘BORDER : Hakanai’(보더 : 하카나이)에 수록된 ‘Given-Taken [Japanese Ver.]’, ‘Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.]’, ‘Forget Me Not’과 두 번째 일본 싱글 ‘DIMENSION : Senkou’(디멘션 : 센코우)에 수록된 ‘Tamed-Dashed [Japanese Ver.]’, ‘Drunk-Dazed [Japanese Ver.]’, ‘Always’ 등이 담겼다.‘定め(사다메)’에서는 ENHYPEN의 세 번째 일본 오리지널곡이자 일본 도카이TV 드라마 ‘최고의 아줌마 나카지마 하루코 2(最高のオバハン中島ハルコ)’의 주제가 ‘Make the change’와 정규 1집 리패키지 앨범 ‘DIMENSION : ANSWER’의 수록곡 ‘Polaroid Love’도 감상할 수 있다.ENHYPEN은 일본에서 2021년 7월 ‘BORDER : Hakanai’, 이듬해 5월 ‘DIMENSION : Senkou’를 발표한 바 있으며, 일본 발표 데뷔 싱글과 두 번째 싱글을 연속으로 발매 직후 오리콘 주간 싱글 차트 정상에 올린 사상 최초의 해외 남성 아티스트로 기록된 바 있다.한편, ENHYPEN은 27일 일본에서 미디어 쇼케이스를 개최한 뒤 오는 11월 1~2일 아이치, 9~10일 오사카, 15~16일 가나가와 등 일본 3개 도시에서 첫 월드투어 ‘ENHYPEN WORLD TOUR ’의 일본 공연을 갖는다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr